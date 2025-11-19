Otro golpe de Corte a Salinas Pliego: resuelve contra Elektra multa de 67 mdp

La Suprema Corte de Justicia dio un nuevo golpe al empresario Ricardo Salinas Pliego: los ministros negaron a Grupo Elektra un amparo que interpuso contra una multa de 67 millones de pesos, lo que ocurre una semana después de confirmar en definitiva créditos fiscales por más de 47 mil millones de pesos contra compañías vinculadas al empresario.

La multa fue impuesta por la declaración de pérdidas fiscales mayores a las que realmente sufrió la empresa en el ejercicio de 2012, sin embargo la sentencia de la Corte no es la última del litigio, pues volverá a un tribunal colegiado que revisará otros argumentos de Elektra.

En una votación de seis contra tres, los ministros revocaron el amparo que un tribunal concedió argumentando que en el régimen de consolidación fiscal, el SAT no está facultado para comprobar sobre una sociedad controladora, sino solamente sobre empresas controladas.

La mayoría de ministros rechazó el argumento aprobando un proyecto de Lenia Batres. Consideraron que no había un verdadero tema de constitucionalidad en el recurso de revisión promovido por el SAT.

El expediente estaba en la Suprema Corte desde mayo de 2024, sin embargo Elektra logró su aplazamiento a través de impedimentos y tácticas dilatorias.

El caso regresará al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que discutirá otros alegatos de Elektra contra la multa.