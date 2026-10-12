T-MEC sigue vigente pese a dichos de Trump; aún no hay acuerdo con EU: Sheinbaum

Durante la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 12 de octubre , la mandataria explicó que las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos mantienen avances, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre los aranceles y el futuro del tratado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa vigente, pese a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre posibles cambios en el esquema comercial de América del Norte.

“El presidente no dijo terminar con el T-MEC”, aclaró Sheinbaum al referirse a las declaraciones de Trump. También recordó que el acuerdo comercial fue aprobado por los órganos legislativos de los tres países, por lo que su revisión no significa que haya dejado de estar vigente.

La presidenta sostuvo que México mantiene el diálogo con Washington para atender los temas pendientes y alcanzar condiciones comerciales favorables para la economía nacional.

MÉXICO Y CANADÁ BUSCAN AMPLIAR EL TRATADO

Sheinbaum explicó que el T-MEC contempla un mecanismo de revisión en el que México, Estados Unidos y Canadá deben analizar la continuidad del acuerdo y la posibilidad de extender su vigencia por otros 16 años.

De acuerdo con la mandataria, México y Canadá plantearon ampliar el tratado por ese periodo, mientras que Estados Unidos propuso mantener un horizonte de 10 años con revisiones anuales.

Esta diferencia de posturas forma parte de las discusiones entre los socios comerciales, pero no representa por sí misma la desaparición del pacto. Sheinbaum señaló que la posibilidad de ampliar su vigencia puede retomarse en los próximos años.

La revisión busca definir las condiciones bajo las cuales continuará la relación comercial entre los tres países, en medio de las diferencias sobre aranceles y las reglas que regulan el intercambio de mercancías.

ARANCELES A AUTOS, ACERO Y ALUMINIO, ENTRE LAS PRIORIDADES

En cuanto a las negociaciones, la presidenta indicó que Estados Unidos optó por mantener conversaciones comerciales por separado con México y Canadá. Esta decisión no implica que el acuerdo trilateral haya llegado a su fin.

Entre los principales objetivos del gobierno mexicano está conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses a los automóviles, el acero y el aluminio, además de evitar la aplicación de nuevos gravámenes durante el proceso de revisión.

Estos sectores son relevantes para la relación económica entre ambos países, debido a su participación en las cadenas de producción y suministro que operan en América del Norte.

Sheinbaum reconoció que aún existen asuntos por resolver, pero aseguró que las conversaciones continúan y que se han registrado progresos en distintos puntos de la agenda comercial.

“Hay avances importantes en la negociación, avances. Todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”, afirmó.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA REVISIÓN DEL T-MEC

· El T-MEC regula parte de la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

· El tratado contempla un mecanismo de revisión para que los tres países evalúen su continuidad y una posible extensión de vigencia.

· México y Canadá plantearon una ampliación de 16 años, mientras que Estados Unidos propuso un horizonte de 10 años con revisiones anuales, según lo expuesto por Sheinbaum.

· Las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos no significan que el acuerdo trilateral haya dejado de existir.

· La reducción de aranceles a automóviles, acero y aluminio figura entre las prioridades mexicanas en las conversaciones con Washington.