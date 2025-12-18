Pacta Segob freno a bloqueos carreteros de campesinos y transportistas

El gobierno federal alcanzó un acuerdo con transportistas y productores agrícolas para que éstos no realicen bloqueos carreteros y afecten a la población, como tenían planeado.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dijo que el acuerdo se logró con base en un diálogo en el que se escuchó la postura de las organizaciones, lo que derivó en la instalación de mesas para dar seguimiento a sus peticiones relacionadas con programas y apoyos al campo.

“Ayer no hubo necesidad de bloquear. Siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo. Se quedó en mesas técnicas para los siguientes días, donde se va a proporcionar información que ellos no tenían y aclarar dudas sobre los programas y ayudas que existen como nunca hoy en día para el sector agrícola”, señaló Rodríguez.

Rodríguez explicó que el diálogo se extendió hasta la madrugada de este jueves (01:30 horas) y al final se firmó una minuta con los acuerdos, mismos que serán revisados para verificar que se cumplan. El gobierno se comprometió a mantener el diálogo con las organizaciones.

“Un servidor público atiende mejor sin bloqueos que afecten a la población, cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo”, afirmó.

Sobre el tema, la presidenta Sheinbaum aseguró que en administraciones anteriores los bloqueos se usaban para presionar a cambio de beneficios particulares, lo que afirmó que ya no ocurre.

“Antes, ante un bloqueo se atendía a la organización dándole algo especial. Eso ya no existe. Hoy hay apoyo para todos. Si la demanda es legítima, el apoyo es general para productores, independientemente de la organización”, sostuvo la mandataria.

La Presidenta dijo que los programas gubernamentales son universales y sin distinciones, por lo que se beneficia a productores de maíz, trigo y otros cultivos, y que las organizaciones ya no tienen tratos preferenciales.