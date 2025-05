Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se reunirán con Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este martes en Palacio Nacional a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

Mario González, papá del joven César Manuel González, anunció que en el encuentro, que se realizará al filo de las 13 horas, esperan que haya disposición de la mandataria para destrabar las indagatorias y lograr que se haga justicia y se aprehenda a los verdaderos culpables.

En el marco de la marcha mensual, denominada “Acción 127”, al cumplirse 10 años ocho meses de la desaparición de los normalistas, Mario González afirmó que espera encontrar en Sheinbaum una actitud distinta a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirles que mañana tenemos reunión con la presidenta y decirles también que la exigencia, ya no hay, es pedir los folios, los 800 folios y el regreso del GIEI. No podemos permitir tener un fiscal a modo, un fiscal que no sirve para nada. [...] Desafortunadamente, de las 60 órdenes de aprehensión cuando pusieron a este inútil, la bajaron a 16, pero así trabaja el gobierno”, advirtió.