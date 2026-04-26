PAN cierra filas con Maru Campos tras caso de 2 agentes de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reiteró el absoluto y total respaldo de su partido a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, “ante los señalamientos y ataques políticos que han surgido tras el operativo en el que se desmanteló uno de los ‘narcolaboratorios’ más grandes del país”.

En un comunicado, Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.