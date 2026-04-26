PAN cierra filas con Maru Campos tras caso de 2 agentes de Estados Unidos
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Romero Herrera afirmó en un comunicado que la gobernadora “ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reiteró el absoluto y total respaldo de su partido a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, “ante los señalamientos y ataques políticos que han surgido tras el operativo en el que se desmanteló uno de los ‘narcolaboratorios’ más grandes del país”.
En un comunicado, Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.
”En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, afirmó.
Romero Herrera lamenta que Gobierno federal politice el tema
El dirigente panista lamentó que en lugar de reconocer este resultado el gobierno federal optó por desviar la atención y politizar el tema, generando un conflicto entre niveles de gobierno sin contar con una investigación concluida.
Además, señaló que, en caso de existir presencia de agentes extranjeros, corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente.
”Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”, sostuvo.