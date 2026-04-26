PAN cierra filas con Maru Campos tras caso de 2 agentes de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 abril 2026
    PAN cierra filas con Maru Campos tras caso de 2 agentes de Estados Unidos
    Jorge Romero Herrera reiteró el absoluto y total respaldo de su partido a la gobernadora de Chihuahua. FOTO: Archivo / Cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

Romero Herrera afirmó en un comunicado que la gobernadora “ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reiteró el absoluto y total respaldo de su partido a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, “ante los señalamientos y ataques políticos que han surgido tras el operativo en el que se desmanteló uno de los ‘narcolaboratorios’ más grandes del país”.

En un comunicado, Romero Herrera subrayó que el eje de la discusión pública debería centrarse en el resultado del operativo, que representó un golpe contundente a la estructura del crimen organizado, y no en la construcción de conflictos políticos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncia-pan-coahuila-lista-de-candidaturas-a-diputaciones-locales-GG20263014

”En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”, afirmó.

Romero Herrera lamenta que Gobierno federal politice el tema

El dirigente panista lamentó que en lugar de reconocer este resultado el gobierno federal optó por desviar la atención y politizar el tema, generando un conflicto entre niveles de gobierno sin contar con una investigación concluida.

Además, señaló que, en caso de existir presencia de agentes extranjeros, corresponde a la Federación autorizar, supervisar y explicar los términos de su participación, conforme al marco legal vigente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/rechaza-pan-senalamientos-de-alejandra-gutierrez-y-afirma-que-busco-dialogo-antes-de-su-renuncia-PK20199776

”Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió. En ambos casos, la responsabilidad recae en el gobierno federal”, sostuvo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Frontera México-Estados Unidos

Localizaciones


CDMX
Chihuahua

Personajes


María Eugenia Campos Galván
Jorge Romero Herrera

Organizaciones


PAN
CIA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El senador Ignacio Mier informó en un comunicado que la Constitución es clara al establecer que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano. FOTO: Cuartoscuro

Senado revisará si hubo una violación a la ley por caso de agentes de EU en Chihuahua
El ataque armado, que dejó a dos muertos (entre ellos el atacante y una turista canadiense) y 13 heridos, ocurrió sobre la Pirámide de la Luna cuando Jasso abrió fuego contra un grupo de visitantes. FOTO: Cuartoscuro

“Heroica” pareja estadounidense auxilió a heridos durante balacera en Teotihuacán
Habitantes reclamaron falta de medicinas, daños carreteros y riesgos por deslaves no atendidos.

Garantiza Sheinbaum reconstrucción en Hidalgo tras lluvias y deslaves
Difundida poe el presidente de los EU, Donald Trump, se muestra al supuesto tirador arrestado por agentes del Servicio Secreto el sábado, durante cena anual de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cole Tomas Allen, el ingeniero y profesor arrestado como supuesto atacante en cena con Trump
Elementos de seguridad y del Servicio Secreto detienen a presunto responsable del atentado

Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump

Elementos del Servicio Secreto protegen al presidente Donald Trump

Donald Trump elogia al Servicio Secreto por el presunto arresto del tirador

Servicio Secreto evacúa a Trump durante cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Evacúan a Donald Trump y a su gabinete de la Casa Blanca tras supuestos disparos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la entrega de los Programas para el Bienestar en la entidad de Hidalgo.

Informes sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua hasta la mañanera del 27 de abril