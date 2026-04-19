‘Corrieron a unos y ya’: PAN acusa que Pemex no repara el desastre del derrame en el Golfo

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el cese de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no repara los daños del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y cuestionó la respuesta del gobierno federal ante el incidente. En un comunicado, el dirigente panista señaló que, tras varias semanas, las autoridades sostuvieron versiones sobre el origen del derrame y que posteriormente reconocieron que se trató de un ducto submarino de Pemex, sin que ello, dijo, se traduzca en una solución para las afectaciones reportadas.

Romero Herrera consideró que el gobierno federal se vio obligado a retractarse luego de negar en diversas ocasiones que el derrame se hubiera producido en un complejo del Golfo de México, y sostuvo que el reconocimiento ocurrió mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en un viaje a Europa. El líder del PAN atribuyó el caso a falta de mantenimiento, opacidad y ausencia de rendición de cuentas, factores que, afirmó, elevan riesgos ambientales y para comunidades cercanas, con impactos en actividades económicas ligadas a la pesca y el turismo.

Añadió que, mientras el gobierno insiste en un discurso de fortaleza energética, Pemex enfrenta incidentes operativos constantes y depende de recursos públicos. “El problema no es solo ambiental, es también financiero y de responsabilidad pública. Lo que está en juego es el patrimonio de las y los mexicanos”, sostuvo. Romero Herrera indicó que México requiere una política energética con planeación técnica, transparencia y responsabilidad, enfocada en garantizar la operación segura de Pemex y evitar nuevos incidentes.

También sostuvo que el derrame no debe considerarse un hecho menor y lo presentó como una señal de deterioro en la operación de una empresa estratégica, además de señalar fallas en supervisión y mantenimiento. El dirigente panista afirmó que este tipo de incidentes no son aislados y los vinculó con decisiones que, en su opinión, han privilegiado criterios no técnicos, lo que, dijo, afecta la viabilidad operativa y financiera de la empresa.

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