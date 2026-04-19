‘Corrieron a unos y ya’: PAN acusa que Pemex no repara el desastre del derrame en el Golfo

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/ 19 abril 2026
    ‘Corrieron a unos y ya’: PAN acusa que Pemex no repara el desastre del derrame en el Golfo
    El líder del PAN atribuyó el caso a falta de mantenimiento, opacidad y ausencia de rendición de cuentas. ESPECIAL
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Jorge Romero pidió rendición de cuentas, mantenimiento y una política energética con criterios técnicos para evitar que el caso se repita

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el cese de funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) no repara los daños del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México y cuestionó la respuesta del gobierno federal ante el incidente.

En un comunicado, el dirigente panista señaló que, tras varias semanas, las autoridades sostuvieron versiones sobre el origen del derrame y que posteriormente reconocieron que se trató de un ducto submarino de Pemex, sin que ello, dijo, se traduzca en una solución para las afectaciones reportadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/golpe-a-los-bukanas-capturan-a-su-lider-y-decomisan-arsenal-en-operativo-MB20126468

Romero Herrera consideró que el gobierno federal se vio obligado a retractarse luego de negar en diversas ocasiones que el derrame se hubiera producido en un complejo del Golfo de México, y sostuvo que el reconocimiento ocurrió mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en un viaje a Europa.

El líder del PAN atribuyó el caso a falta de mantenimiento, opacidad y ausencia de rendición de cuentas, factores que, afirmó, elevan riesgos ambientales y para comunidades cercanas, con impactos en actividades económicas ligadas a la pesca y el turismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pican-cada-50-minutos-los-ductos-de-pemex-BB20126272

Añadió que, mientras el gobierno insiste en un discurso de fortaleza energética, Pemex enfrenta incidentes operativos constantes y depende de recursos públicos. “El problema no es solo ambiental, es también financiero y de responsabilidad pública. Lo que está en juego es el patrimonio de las y los mexicanos”, sostuvo.

Romero Herrera indicó que México requiere una política energética con planeación técnica, transparencia y responsabilidad, enfocada en garantizar la operación segura de Pemex y evitar nuevos incidentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/llega-a-sentencia-solo-7-de-juicios-MB20126183

También sostuvo que el derrame no debe considerarse un hecho menor y lo presentó como una señal de deterioro en la operación de una empresa estratégica, además de señalar fallas en supervisión y mantenimiento.

El dirigente panista afirmó que este tipo de incidentes no son aislados y los vinculó con decisiones que, en su opinión, han privilegiado criterios no técnicos, lo que, dijo, afecta la viabilidad operativa y financiera de la empresa.

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