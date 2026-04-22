Rechaza PAN señalamientos de Alejandra Gutiérrez y afirma que buscó diálogo antes de su renuncia

LEÓN, GTO.- La dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero Herrera, aseguró que mantuvo disposición permanente al diálogo ante la renuncia a la militancia panista de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien acusó al partido de intentar descarrilar su gobierno. Acción Nacional afirmó en un pronunciamiento que es “absolutamente falso” que no hayan existido canales de comunicación con la alcaldesa. Sostuvo que buscó “de manera reiterada, formal y directa” establecer reuniones de trabajo a nivel municipal, estatal y nacional, las cuales, dijo, no fueron atendidas.

El partido rechazó que se le responsabilice de lo ocurrido, luego de que Gutiérrez Campos difundió un video en el que afirmó que el PAN se ha convertido en un instrumento que está dañando a León, “uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país”. Romero Herrera y la dirigencia señalaron que la ciudadanía exige claridad, legalidad y congruencia, por lo que el PAN, dijeron, no será omiso. “La exigencia de rendición de cuentas no es negociable y debe aplicarse sin excepciones”, añadieron.

El blanquiazul sostuvo que ningún interés personal ni presión de grupo estará por encima del proyecto de “bien común” que, afirmó, militantes y ciudadanos han respaldado. Indicó que, pese a la renuncia de la alcaldesa, el partido se mantendrá “unido, firme y con rumbo”. El PAN afirmó que los ediles que permanecen en sus filas continuarán trabajando con visión humanista y que, tras su proceso de relanzamiento y apertura a la ciudadanía, la selección de candidaturas se realizará mediante procesos transparentes, democráticos y abiertos, sin discrecionalidad.

“Las candidaturas no se negocian, no se condicionan y no se imponen y, por tanto, ninguna presión nos hará cambiar esta decisión. Será la ciudadanía quien defina a las y los mejores perfiles. Ese método es definitivo”, sostuvo. La dirigencia respondió a la presidenta municipal que los resultados, aseguró, no dependen de un solo nombre, sino de un proyecto respaldado por la confianza ciudadana. “En el PAN nunca celebraremos una pérdida, ni tampoco daremos marcha atrás a las decisiones que nos harán mantener y recuperar cada vez más la confianza de la gente”, concluyó. En el entorno político, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha expresado interés por abanderar a Alejandra Gutiérrez en la próxima contienda por la gubernatura de Guanajuato y ha hecho elogios hacia ella; en la elección pasada, la alcaldesa desistió de buscar la candidatura estatal para dejar paso a Libia Dennise García Muñoz Ledo, actual mandataria.

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