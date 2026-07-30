PAN y MC exigen transparentar gastos por obras del Mundial 2026 en CDMX

Diputados locales del PAN y Movimiento Ciudadano solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México transparentar los recursos públicos ejercidos en las obras realizadas con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , al considerar que aún existen inconsistencias y falta de información sobre el destino del gasto.

Durante la Diputación Permanente del Congreso capitalino, la legisladora panista Lizzette Salgado presentó un Punto de Acuerdo para pedir un informe detallado sobre las obras ejecutadas, los contratos firmados y los recursos destinados a los proyectos relacionados con el Mundial.

La diputada señaló que Acción Nacional respaldó durante los últimos dos años diversas iniciativas para que la capital aprovechara la realización del torneo, con propuestas enfocadas en fortalecer la promoción turística, la movilidad, la seguridad y la protección civil.

”Durante dos años discutimos cómo hacer un buen Mundial; hoy nos corresponde revisar cómo se gastó el dinero del Mundial”, expresó.

Salgado aclaró que la solicitud no busca descalificar un evento internacional que generó actividad económica y proyectó a la Ciudad de México a nivel mundial, sino garantizar la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

Entre los puntos que, dijo, deben aclararse se encuentran la inclusión de proyectos previamente planeados, como las Utopías, dentro de las llamadas “obras del Mundial”; trabajos entregados con deficiencias o de manera apresurada; proyectos que permanecen inconclusos; compromisos anunciados que no se concretaron y gastos extraordinarios relacionados con los Fan Fest y otras actividades del torneo.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, afirmó que la Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial 2026 presentada por el Gobierno capitalino no cumple con las obligaciones legales ni con los principios de transparencia, ya que, aseguró, omite información relevante sobre contratos, modalidades de adjudicación, empresas participantes, ubicaciones de las obras, permisos, licencias y estudios de impacto ambiental.