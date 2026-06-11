Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías
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Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo
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Color, música y pasión: así es como se observa la capital mexicana desde los instantes previos a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por tercera vez tiene como sede a México. Y, entre ciudadanos portando orgullosamente ‘la verde’ y turistas, VANGUARDIA está presente para revivir en imágenes la emoción futbolera.
https://vanguardia.com.mx/deportes/mundial-2026-ambiente-de-fiesta-en-el-estadio-cdmx-previo-a-la-inauguracion-NB21311194
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