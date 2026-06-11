Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías

Los mejores momentos de la inauguración del Mundial 2026 en fotografías

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Omar Saucedo
por Omar Saucedo
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Desde el Estadio Azteca en la Ciudad de México, VANGUARDIA te muestra los instantes más memorables capturados durante la inauguración de este torneo

Deportes
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Color, música y pasión: así es como se observa la capital mexicana desde los instantes previos a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por tercera vez tiene como sede a México. Y, entre ciudadanos portando orgullosamente ‘la verde’ y turistas, VANGUARDIA está presente para revivir en imágenes la emoción futbolera.

https://vanguardia.com.mx/deportes/mundial-2026-ambiente-de-fiesta-en-el-estadio-cdmx-previo-a-la-inauguracion-NB21311194

LA AFICIÓN TRICOLOR

  • $!Vista general del estadio durante los preparativos para la ceremonia de apertura del Mundial 2026.
    Vista general del estadio durante los preparativos para la ceremonia de apertura del Mundial 2026. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Banderas, cánticos y camisetas colorean los alrededores del inmueble sede de la inauguración.
    Banderas, cánticos y camisetas colorean los alrededores del inmueble sede de la inauguración. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El ambiente festivo se apodera de todo el estadio.
    El ambiente festivo se apodera de todo el estadio. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La sede inaugural recibe a aficionados de todo el planeta.
    La sede inaugural recibe a aficionados de todo el planeta. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La pasión futbolera se hace presente desde temprana hora.
    La pasión futbolera se hace presente desde temprana hora. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Aficionados ondean sus banderas mientras esperan el comienzo del espectáculo.
    Aficionados ondean sus banderas mientras esperan el comienzo del espectáculo. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El futbol vuelve a reunir culturas, idiomas y nacionalidades bajo una misma pasión.
    El futbol vuelve a reunir culturas, idiomas y nacionalidades bajo una misma pasión. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

LA SELECCIÓN MEXICANA DISPUTA LA VICTORIA INAUGURAL

  • $!Una postal de la primera jornada de la Copa del Mundo.
    Una postal de la primera jornada de la Copa del Mundo. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Los protagonistas del encuentro inaugural hacen su presentación ante los aficionados.
    Los protagonistas del encuentro inaugural hacen su presentación ante los aficionados. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Jugadores disputan el balón en una de las acciones más cerradas del partido.
    Jugadores disputan el balón en una de las acciones más cerradas del partido. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Julián Quiñones, el jugador en anotar el primer gol del Mundial 2026.
    Julián Quiñones, el jugador en anotar el primer gol del Mundial 2026. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Las selecciones participantes cumplen con los actos protocolarios previos al partido.
    Las selecciones participantes cumplen con los actos protocolarios previos al partido. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La Selección Nacional celebra el primer gol.
    La Selección Nacional celebra el primer gol. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Una jugada de peligro levantó a los aficionados de sus asientos.
    Una jugada de peligro levantó a los aficionados de sus asientos. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La presión alta obligó a ambos equipos a acelerar la circulación del balón.
    La presión alta obligó a ambos equipos a acelerar la circulación del balón. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA

EL SHOW QUE HIZO VIBRAR EL ESTADIO

  • $!El estadio vibra durante los primeros actos de la inauguración.
    El estadio vibra durante los primeros actos de la inauguración. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La fiesta comenzó antes de que rodara el balón.
    La fiesta comenzó antes de que rodara el balón. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Una puesta en escena monumental dio la bienvenida a los aficionados.
    Una puesta en escena monumental dio la bienvenida a los aficionados. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La ceremonia combinó tradición, cultura y entretenimiento.
    La ceremonia combinó tradición, cultura y entretenimiento. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El espectáculo abrió oficialmente la máxima fiesta del futbol.
    El espectáculo abrió oficialmente la máxima fiesta del futbol. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El talento sobre el escenario abrió paso a la competencia deportiva.
    El talento sobre el escenario abrió paso a la competencia deportiva. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El espectáculo cautivó a los asistentes antes del inicio del partido.
    El espectáculo cautivó a los asistentes antes del inicio del partido. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!La emoción se apoderó del estadio durante el espectáculo inaugural.
    La emoción se apoderó del estadio durante el espectáculo inaugural. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!El espectáculo inaugural da la bienvenida a una nueva edición de la Copa del Mundo.
    El espectáculo inaugural da la bienvenida a una nueva edición de la Copa del Mundo. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
  • $!Luces, música y coreografías marcan el inicio oficial del Mundial 2026.
    Luces, música y coreografías marcan el inicio oficial del Mundial 2026. OMAR SAUCEDO | VANGUARDIA
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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