Paola Gárate arremete contra secretario de Defensa; ya hizo denuncia tras recibir corona fúnebre

La diputada local priista de Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela reviró las declaraciones del Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, afirmó que el mismo día que le fue colocada una corona fúnebre fuera de su casa, interpuso en la Fiscalía General del Estado la denuncia, “dando la cara como siempre lo ha hecho”. A través de un comunicado, lamentó que el Secretario de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla, no cuente con la información completa sobre su situación de seguridad y sobre el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa, emitió una opinión, sobre los motivos por lo que no se le había proporcionado la protección solicitada.

“Desde el primer día interpuse las declaraciones correspondientes. Antes de cumplirse 24 horas ya estaba en las oficinas de la Fiscalía del Estado dando la cara, como siempre lo he hecho; “No es menor que desde un espacio nacional se diga que ‘todavía no sucede’, cuando sí sucedió. Antes de emitir una opinión pública sobre mi caso, lo mínimo es tener la información correcta en la mano”, reviró Gárate Valenzuela mediante sus redes sociales. Comentó que desde la noche del pasado 10 de junio, cuando encontró una corona fúnebre fuera de su puerta, en Culiacán, realizó las acciones legales necesarias y acudió personalmente ante la autoridad competente. Sobre la situación que prevalece en el estado, la también expresidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, indicó que el estado acumula veintiún meses de una crisis de inseguridad que continúa afectando a miles de familias, y cuestionó que las estrategias implementadas no hayan generado una reducción sostenida de los delitos de alto impacto.

Citó, en el documento: “Se me habla de acompañamiento en actos oficiales, como si el peligro dejara de existir cuando termina una sesión. Esa misma lógica deja indefensas a las familias sinaloenses cuando realizan sus vidas cotidianas”. “Yo no dejo de ser representante popular cuando salgo de una sesión. No dejo de ser legisladora cuando camino una colonia, cuando visito una comunidad, cuando atiendo a una madre, a un joven, a una familia o cuando regreso a mi casa”, dijo.

Puntualizó que ha solicitado medidas de protección en reiteradas ocasiones a distintas autoridades y planteó una serie de cuestionamientos sobre los criterios para otorgar seguridad, pese a los antecedentes de riesgo que ha tenido. “He solicitado seguridad en reiteradas ocasiones a usted y a las instancias correspondientes. Entonces pregunto con toda seriedad: ¿qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente? Y también pregunto: ¿Qué atentados sufrió el exgobernador de Sinaloa (hoy con licencia) para recibir una protección que otros sinaloenses no han tenido?”, planteó.

“Reconozco la labor de quienes sí cumplen con su deber en las instituciones de seguridad. Pero reconocer no significa guardar silencio. Hoy exijo respeto a la verdad, seriedad en la información y responsabilidad en las decisiones. Mi vida, como la de cualquier sinaloense, no puede depender de un trámite mal informado”, concluyó la legisladora local. ¿QUÉ DIJO EL TITULAR DE DEFENSA SOBRE EL CASO Esta mañana, el Secretario de la Defensa, el General Ricardo Trevilla, aseguró que la diputada Paola Garate aún no ha presentado una denuncia por la corona fúnebre dejada da afuera de su domicilio en Culiacán, Sinaloa, por lo que le, explicó, se le recomendó formalizar la denuncia para que el caso pudiera investigarse, pero hasta ese momento no lo había hecho. Al ser cuestionado en la llamada “Conferencia del Pueblo” sobre el acompañamiento brindado tras el incidente, Trevilla Trejo evitó confirmar si se le otorgaría protección con elementos federales y describió el procedimiento a seguir. El General Trevilla dijo que desde el primer momento se había establecido contacto con la diputada, que el coordinador estatal habría intervenido y que se realizó ese análisis para coordinar acciones y enfatizó que existía “cercanía permanente, directa” y que se mantenían al tanto de la legisladora.

Trevilla detalló previamente que la asignación de escoltas obedece a análisis de riesgo coordinados por la Guardia Nacional. La noche del pasado 10 de junio en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la capital del estado, la diputada localizó un arreglo floral luciendo una cinta negra con su nombre inscrito, lo que movilizó a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. La abogada y docente sinaloense reportó una privación ilegal de la libertad por civiles armados durante el proceso electoral de 2021, y sufrió el despojo violento de su vehículo en octubre de 2025 sobre La Costerita.

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