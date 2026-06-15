Colectivo de búsqueda localiza restos humanos en Concordia, Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el hallazgo de tres osamentas en el poblado El Verde, municipio de Concordia, en donde el pasado fin de semana, activistas de búsqueda divulgaron que durante sus trabajos de excavaciones de fosas clandestinas localizaron restos humanos.

A través de las redes sociales, se conoció que las activistas del colectivo “Por las Voces sin Justicia”, durante los días sábado y domingo, no contaron con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por lo que tuvieron que sufragar sus gastos de traslado.