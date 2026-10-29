Papás de Debanhi Susana Escobar la honran con Altar de Muertos

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    Papás de Debanhi Susana Escobar la honran con Altar de Muertos

A través de redes sociales , Dolores Bazaldúa compartió detalles del altar que montaron para su hija

Monterrey, Nuevo León.- Con un altar de muertos en donde colocaron ofrendas, entre ellas la comida que le gustaba como pan, elotes, tostadas y granadas, los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa honraron su memoria en el marco del 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos.

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Dolores Bazaldúa, madre de la joven, mencionó que quisieron recordar a su hija en esta fecha de tanta tradición en México.

“Aquí les presentamos parte de lo que a Debanhi le gustaba pan, las tostadas con su salsa, sus galletas chokis, sus huevitos y granadas, era algo que a Debanhi le encantaba, los elotes, también”, dijo en un video difundido en redes sociales por su esposo Mario Escobar.

También, colocaron algunos de sus platillos preferidos como las gorditas de picadillo, los hot dogs y las enchiladas.

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Debanhi Susana desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta del ayuntamiento de Escobedo y su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla donde fue vista por última vez con vida.

La joven se convirtió en la cara de las víctimas de desaparición en el país por la fotografía que se difundió a nivel internacional de ella parada sobre la Carretera a Laredo, la cual le fue tomada por un taxista que fue la última persona que la vio con vida antes de su desaparición.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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