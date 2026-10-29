Papás de Debanhi Susana Escobar la honran con Altar de Muertos

Monterrey, Nuevo León.- Con un altar de muertos en donde colocaron ofrendas, entre ellas la comida que le gustaba como pan, elotes, tostadas y granadas, los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa honraron su memoria en el marco del 2 de noviembre Día de los Fieles Difuntos.

Dolores Bazaldúa, madre de la joven, mencionó que quisieron recordar a su hija en esta fecha de tanta tradición en México.

“Aquí les presentamos parte de lo que a Debanhi le gustaba pan, las tostadas con su salsa, sus galletas chokis, sus huevitos y granadas, era algo que a Debanhi le encantaba, los elotes, también”, dijo en un video difundido en redes sociales por su esposo Mario Escobar.

También, colocaron algunos de sus platillos preferidos como las gorditas de picadillo, los hot dogs y las enchiladas.