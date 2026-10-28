Realizan recorrido por obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
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Se trató de un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros
MONTERREY, NL.- A través de un comunicado, el Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, pero no reveló que porcentaje llevan.
En el recorrido participaron el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza y el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez.
El evento no fue convocado a los medios de comunicación y la dependencia informó que ambos funcionarios realizaron un recorrido por los municipios de San Nicolás, Salinas Victoria, Villaldama y Lampazos de Naranjo.
“Durante el recorrido mencionaron la importancia de la recuperación de los trenes de pasajeros y destacaron que ello significa mucho más que construir infraestructura: es acercar oportunidades, fortalecer la movilidad, conectar comunidades e impulsar el desarrollo regional, poniendo el bienestar de las personas en el centro”, señala el comunicado divulgado.
Subrayaron que conectar a México también significa generar bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades para todas y todos.