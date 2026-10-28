Realizan recorrido por obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo

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    Realizan recorrido por obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
    El Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. SICT NUEVO LEÓN
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    El Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. SICT NUEVO LEÓN
    Realizan recorrido por obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
    El Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. SICT NUEVO LEÓN

Se trató de un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros

MONTERREY, NL.- A través de un comunicado, el Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, pero no reveló que porcentaje llevan.

En el recorrido participaron el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza y el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez.

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El evento no fue convocado a los medios de comunicación y la dependencia informó que ambos funcionarios realizaron un recorrido por los municipios de San Nicolás, Salinas Victoria, Villaldama y Lampazos de Naranjo.

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“Durante el recorrido mencionaron la importancia de la recuperación de los trenes de pasajeros y destacaron que ello significa mucho más que construir infraestructura: es acercar oportunidades, fortalecer la movilidad, conectar comunidades e impulsar el desarrollo regional, poniendo el bienestar de las personas en el centro”, señala el comunicado divulgado.

Subrayaron que conectar a México también significa generar bienestar, desarrollo y nuevas oportunidades para todas y todos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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