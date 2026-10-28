Realizan recorrido por obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo

MONTERREY, NL.- A través de un comunicado, el Centro SICT Nuevo León informó que este miércoles se realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de las obras del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, pero no reveló que porcentaje llevan.

En el recorrido participaron el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza y el director general del Centro SICT Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez.