‘París a tus pies, chamaquito’: Contratista del INE graba a hijo de Taddei en suite de 200 mil pesos por noche

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    ‘París a tus pies, chamaquito’: Contratista del INE graba a hijo de Taddei en suite de 200 mil pesos por noche
    Jorge abre una botella de champagne y brinda con quien ha sido señalado por recibir 245 millones de pesos en contratos con el INE. X

“¡A salud de todos ustedes, familia!” y “¡Qué buena está la champagne de París!” se escucha también durante el video

Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) aparece en un video grabado en París por Alfredo Hernández Casillas, uno de los contratistas mayoritarios del INE. Brindando con Champagne y desde el hotel de lujo Le Maurice, el video fue difundido por LatinUs como parte de una serie de materiales que revelan la cercanía entre el contratista y Guadalupe Taddei.

ASF detecta presuntas irregularidades por 514 mdp en contratos del INE con empresas proveedoras

‘Paris a tus pies, chamaquito’ se escucha decir al contratista, mientras desde el balcón le muestra al hijo de Taddei, la vista a la Torre Eiffel y el Museo de Louvre; segundos después, Jorge abre una botella de champagne y brinda con quien ha sido señalado por recibir 245 millones de pesos en contratos con el INE.

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El video fue revelado por Carlos Loret de Mola en Latinus, quien señaló que el costo de la suite ronda los 200 mil pesos por noche.

“¡A salud de todos ustedes, familia!” y “¡Qué buena está la champagne de París!” se escucha también durante la convivencia de ambos en video, mientras conciben en una de las cinco suites que tiene el Hotel.

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Antes de la presentación del video en su programa, el periodista Loret de Mola, recordó las asignaciones de más de 245 millones de pesos, encontradas a Alfredo Hernández Casillas de la empresa Cajas Graf.

En total, durante la semana se presentaron tres videos que muestran la relación entre Guadalupe Taddei y Hernández Casillas, entre ellos un festejo patrio y un brindis entre funcionarios del INE y el contratista, en honor a Taddei.

ASF detecta presuntas irregularidades por 514 mdp en contratos del INE con empresas proveedoras

AUDITORÍA ALERTA POR IRREGULARIDADES

La tarde del viernes, horas antes de la difusión del video, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el hallazgo de simulación de convenios, triangulación de recursos y conflictos de interés, en la revisión de contratos del INE.

La ASF acreditó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos de las empresas de Hernández Casillas, informaron fuentes cercanas a la indagatoria según Reforma.

ASF abre investigación contra el INE por uso indebido de recursos públicos

“Fuentes cercanas a las indagatorias precisaron a REFORMA que entre las irregularidades hay contratos simulados, operaciones con empresas factureras y triangulación de fondos entre empresas vinculadas a Hernández Casillas, un proveedor que tiene nexos directos con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei”, publicó el medio.

A través de un comunicado la ASF informó el inicio de una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos en el órgano electoral, incluyendo contratos y relaciones con proveedores.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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