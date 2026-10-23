ASF abre investigación contra el INE por uso indebido de recursos públicos

CDMX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que abrió una investigación de oficio acerca del uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE). En un comunicado, dicha dependencia a cargo del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló que esta indagación abarca al Instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y proveedores relacionados.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, adelantó.

EN EL INE NO DEBE HABER SOMBRA DE CORRUPCIÓN: SHEINBAUM El anuncio se da después de que se dieran a conocer presuntas anomalías financieras y presuntos desvíos de recursos públicos en la asignación de licitaciones públicas. Diferentes medios de comunicación como El Universal y Reforma han dado seguimiento a supuestas irregularidades en contrataciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en el INE, liderado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, no debe haber sombra de corrupción. “No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, respondió Sheinbaum al fijar su postura sobre el tema.

HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS La presidenta subrayó que proteger al organismo electoral no significa evitar que se examine su funcionamiento ni el uso de sus recursos. En ese sentido, consideró que las revisiones y auditorías forman parte de las herramientas para garantizar la rendición de cuentas.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo federal insistió en que la responsabilidad de cuidar al INE corresponde a distintos sectores de la sociedad, sin que esto implique dejar de investigar posibles irregularidades.