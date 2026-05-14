Pas, el otro partido que llevó a Rocha Moya al poder

Así está el convenio, así está firmado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado”, dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (Pas), en mayo de 2021 al semanario Ríodoce.

“Estamos haciendo política para cogobernar. Cogobernar significa que habrá inclusión también en la administración pública tanto en el orden municipal como en el estatal.

El Partido Sinaloense, el único aliado de Morena en la elección a gobernador de 2021 donde resultó ganador Rubén Rocha Moya, nació de la aspiración política de Cuén Ojeda por llegar a ser gobernador del estado, después de haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y alcalde de Culiacán.

En solo cuatro años, el partido logró desbancar al PAN y taparle el paso a Morena al ser el segundo lugar en la elección de gobernador en 2016, con Cuén Ojeda como candidato —la cual ganó el PRI con el exgobernador Quirino Ordaz—.

En el siguiente relevo de gobernador, el Pas ganó la elección con Rocha Moya, en 2021.

Una revisión hecha por EL UNIVERSAL de los resultados de votación de las últimas dos elecciones a gobernador en Sinaloa, en las que ha participado el Pas, arrojó las tendencias del partido que lo llevaron a convertirse en la segunda y, después, tercera fuerza política en el estado.

Primero, en 2016, el Pas obtuvo 24.35% de los votos totales, solo rebasado por el PRI, con 37.27%.

La fuerza del partido local dejó en tercer lugar al PAN, partido que gobernaba al momento de la elección, con 17.60% de los votos.

En esos comicios, el Pas obtuvo la mayoría de sus votos en dos distritos locales: el Distrito 9 con cabecera en Guamúchil, correspondiente a los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, y el Distrito 19 con cabecera en La Cruz, correspondiente a los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio y el sur de Culiacán.

En el Distrito 9 local, el Pas obtuvo 18 mil 939 votos y en el Distrito 19 logró 18 mil 921 votos.

Le siguieron los Distritos 10 (Badiraguato, Mocorito y Navolato) con 15 mil 931 votos; el 6 (Sinaloa, Guasave) con 12 mil 699 votos, y el Distrito 14 (Culiacán) con 12 mil 412 votos.

De acuerdo con el reportaje “México, el país de los cárteles”, publicado por EL UNIVERSAL en 2023 —una revisión de más de 50 reportes de inteligencia realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional—, en 2021 esas zonas eran controladas totalmente por el Cártel de Sinaloa.

En 2021, el panorama de votación cambió para el Partido Sinaloense. Se convirtió en la tercera preferencia del electorado con 8.24% de los votos, debajo de su partido aliado, Morena, que obtuvo 48.36% de los votos totales, y del PRI, que consiguió 23.18%.

Los votos disminuyeron considerablemente, pero la tendencia por distrito se mantuvo intacta: los distritos con mayor votación para el Pas fueron el 9 y el 19, con 7 mil 739 y 7 mil 180 votos, respectivamente.

Le siguió el Distrito 24 (Escuinapa y Rosario) con 5 mil 598 votos, y el Distrito 10, con 5 mil 579 votos.

La universidad-partido y los abusos

En el imaginario sinaloense se comprende perfectamente la idea de la “universidad-partido”, concepto arraigado desde los años 70 con los académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que militaban en el Partido Comunista Mexicano y fueron instruyendo a sus estudiantes para “hacer política desde las aulas”.

Parte de esta historia explica por qué la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) espió a Rubén Rocha Moya en sus años universitarios y lo ligó como líder de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM).

Esos mismos años los compartió Héctor Melesio Cuén Ojeda como estudiante en la UAS.Por décadas, esa idea reinó en los pasillos de la UAS.

Nadie estaba en desacuerdo, mientras se elegía a directivos y rectores por voto y los dos sindicatos de la universidad velaban por los derechos laborales.

Hasta que Melesio Cuén llegó a la rectoría, en 2005. Luego, quejas de los estudiantes por la imposición de directivos y rectores.

Acusaciones de académicos por la venta de plazas y su otorgación a cambio de favores. Muchos ya en desacuerdo, llegaron las acusaciones de uso político de estudiantes y docentes.

Entre 2015 y 2016, decenas de docentes recibieron amenazas y vivieron terror por desplegados anónimos que los tachaban de estar coludidos con el crimen organizado.

”La suscrita soy estudiante inscrita actualmente en el 3er. Grado (sic) de la carrera de Licenciado en Enfermería de la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa (...) Desde el año 2016 he sido objeto de presiones por parte de algunos catedráticos para asistir a eventos proselitistas del Partido Sinaloense (...) como condición para otorgarme calificación aprobatoria en distintas asignaturas. He tenido conocimiento de que esa conducta se despliega en otros de mis compañeros estudiantes”.

Esa denuncia y otras que presentaron estudiantes de la UAS ante la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade, hoy Fisel) las obtuvo el periódico Noroeste en 2018, año en que Melesio Cuén unió al Pas a la alianza Por México al Frente, conformada por el PAN, PRD y MC, en Sinaloa. Quería ser senador, pero perdió la contienda.

“En Sinaloa, todos sabíamos lo que después afirmó ‘El Mayo’: Rocha ya era senador; todos lo veíamos como el próximo candidato a gobernador. Yo platiqué personalmente con él. Cuando me dice que se va a aliar con Cuén, yo le dije: ‘Discúlpame, Rubén, pero es un error’”, narra Arturo Santamaría Gómez, académico de la UAS que recibió amenazas por parte de Melesio Cuén en 2015, igual que tantos académicos que estaban en desacuerdo con el uso de la UAS como “universidad-partido”.

”Nos conocemos desde hace 40 años. Todos los alumnos y, después, todos los docentes universitarios. Con esa confianza le dije a Rubén: ‘Es un error aliarse con Cuén; es muy riesgoso. ¿Realmente quieres que te relacionen con su figura’? Porque aquí (en Sinaloa) todos sabíamos lo que después afirmó ‘El Mayo’”, narra Santamaría Gómez a EL UNIVERSAL.

”Héctor Cuén era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte”, escribió Ismael “El Mayo” Zambada en una carta de su puño y letra que el 10 de agosto de 2024 difundió su defensa. En la misma, afirmaba que Cuén Ojeda murió “el mismo día” que lo secuestraron a él en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán.

La premisa la confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) en octubre de ese año. Héctor Melesio Cuén Ojeda hablaba en todos los mítines de la campaña de Rubén Rocha Moya y hablaba de “cogobernar” Sinaloa.

Llegó al gabinete del morenista como secretario de Salud y Rocha Moya le pidió su renuncia luego de que Cuén Ojeda empezara a “cabildear” directamente con Morena para una próxima postulación como diputado federal, específicamente, con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

”En las buenas y en las malas, Melesio es mi amigo”, dijo Adán Augusto López en junio de 2023, una conferencia en Sinaloa, mientras hacía giras por todo el país ya como “corcholata” a la Presidencia de la República. En esa misma época, Rocha Moya dijo en público: “Ojalá que quede Claudia (Sheinbaum), para que nos cumpla lo del puente que queremos hacer”.

El Pas inició un proceso en el Tribunal Electoral de Sinaloa en contra del gobernador por apoyar directamente a una de las aspirantes a la candidatura de Morena.

A finales de 2023 llegó la estocada que terminó con la alianza Rocha-Cuén: la Fiscalía sinaloense abrió una investigación a la UAS por el presunto desvío de más de 500 millones de pesos, presuntamente hacia el Partido Sinaloense.

Cuén Ojeda murió el 25 de julio de 2024, siendo diputado federal electo por la alianza PAN-PRI-PRD.

*El Pas fue el único aliado de Morena en la elección de 2021.

*Rápido crecimiento. Con altibajos, el Partido Sinaloense logró el poder en un corto tiempo.

-24.35% de los votos obtuvo el Pas en la elección a gobernador en 2016.

-8.40% de la votación logró el Partido Sinaloense en la elección de 2021.

-48.36% del total de votos en 2021 consiguió su aliado Morena.