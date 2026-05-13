¡Habrá drama en el Jalisco! Cruz Azul y Chivas dejan la Semifinal abierta tras partidazo en la CDMX

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    ¡Habrá drama en el Jalisco! Cruz Azul y Chivas dejan la Semifinal abierta tras partidazo en la CDMX
    Cruz Azul y Chivas empataron 2-2 en el Estadio Banorte y definirán el boleto a la Final del Clausura 2026 en Guadalajara. FOTO: MEXSPORT

La Máquina y el Rebaño igualaron 2-2 en el Estadio Banorte, por lo que el boleto a la Final del Clausura 2026 quedará abierto para la Vuelta del sábado

Cruz Azul y Chivas dejaron todo abierto en una Semifinal de Ida llena de emociones, errores, golazos y polémica. La Máquina y el Rebaño empataron 2-2 en el Estadio Banorte, resultado que mantiene viva la serie del Clausura 2026 y traslada toda la presión al partido de Vuelta, programado para este sábado 16 de mayo en Guadalajara.

El duelo comenzó con un ritmo intenso y con dos equipos dispuestos a atacar. Chivas golpeó primero al minuto 28, cuando Santiago Sandoval aprovechó un error de Kevin Mier, quien soltó un disparo de Ricardo Marín, para mandar el balón al fondo y poner el 0-1 rojiblanco.

La anotación le dio confianza al Rebaño, que por varios minutos incomodó a Cruz Azul y encontró espacios para volver a pisar el área celeste. La respuesta de La Máquina llegó al 37’, con una gran definición de Carlos “Charly” Rodríguez.

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El mediocampista recibió de José Paradela, entró al área por derecha y resolvió con una vaselina ante la salida de Óscar Whalley, firmando el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso en el Coloso de Santa Úrsula.

En el complemento, Chivas volvió a tomar ventaja apenas al minuto 49. Ángel Sepúlveda apareció entre los centrales cementeros para conectar un cabezazo que terminó dentro de la portería, con colaboración de Kevin Mier, y puso el 1-2 para el Guadalajara.

Sin embargo, Cruz Azul reaccionó rápido y encontró el empate al 55’, cuando Christian Ebere convirtió un penal revisado por el VAR para colocar el 2-2 definitivo.

El resultado deja un escenario especialmente atractivo para la Vuelta. Cruz Azul necesita ganar el marcador global para instalarse en la Final, mientras que Chivas avanzaría incluso con un empate global, debido a que terminó mejor ubicado en la tabla general: el Rebaño fue segundo y La Máquina tercero en la fase regular.

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La serie se resolverá este sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche, cuando Guadalajara reciba a Cruz Azul en el Estadio Jalisco, de acuerdo con la programación oficial publicada por Chivas. Ahí se conocerá al primer finalista de una eliminatoria que llega empatada, caliente y con margen mínimo de error para ambos clubes.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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