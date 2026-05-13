¡Habrá drama en el Jalisco! Cruz Azul y Chivas dejan la Semifinal abierta tras partidazo en la CDMX

Cruz Azul y Chivas dejaron todo abierto en una Semifinal de Ida llena de emociones, errores, golazos y polémica. La Máquina y el Rebaño empataron 2-2 en el Estadio Banorte, resultado que mantiene viva la serie del Clausura 2026 y traslada toda la presión al partido de Vuelta, programado para este sábado 16 de mayo en Guadalajara.

El duelo comenzó con un ritmo intenso y con dos equipos dispuestos a atacar. Chivas golpeó primero al minuto 28, cuando Santiago Sandoval aprovechó un error de Kevin Mier, quien soltó un disparo de Ricardo Marín, para mandar el balón al fondo y poner el 0-1 rojiblanco.

La anotación le dio confianza al Rebaño, que por varios minutos incomodó a Cruz Azul y encontró espacios para volver a pisar el área celeste. La respuesta de La Máquina llegó al 37’, con una gran definición de Carlos “Charly” Rodríguez.