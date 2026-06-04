$!Paula Fajardo exhibe agresiones de su exesposo; él obtiene amparo en Morelos

Seis años después de los hechos que denuncia haber vivido, Paula Esbeydi Fajardo Melgarejo hizo públicas una serie de grabaciones de cámaras de seguridad de su domicilio en Cuernavaca que muestran presuntas agresiones físicas cometidas por su exesposo, José Francisco “N”. Ahora, el agresor se encuentra amparado. La difusión del material, realizada el pasado 30 de mayo de 2026 a través de redes sociales, generó una amplia reacción pública y coincidió con nuevos movimientos legales emprendidos por el señalado para evitar una eventual detención.

A TRAVÉS DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS, PAULA FAJARDO EXHIBIÓ LA VIOLENCIA QUE EJERCIÓ SU EXESPOSO Uno de los materiales que mayor atención generó corresponde al 14 de noviembre de 2020. De acuerdo con la información compartida por la denunciante, en ese momento se encontraba embarazada y faltaba aproximadamente un mes para el nacimiento de una de sus hijas. La grabación muestra una confrontación física dentro de una habitación del inmueble mientras dos menores permanecen en el lugar. Además de los videos, Paula Fajardo difundió fotografías de lesiones que afirma haber sufrido ella y sus hijos, así como capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp y publicaciones atribuidas al señalado. El conjunto del material fue acompañado por un extenso mensaje en el que explicó las razones por las cuales decidió hacer públicos los hechos años después de que ocurrieron.

HIJOS DE PAULA FAJARDO PRESENCIARON LAS AGRESIONES QUE JOSÉ FRANCISCO ‘N’ COMETIÓ CONTRA SU MADRE Según su testimonio, el silencio que mantuvo durante varios años estuvo relacionado con el impacto que la situación tuvo en sus hijos y con la intención de evitar conflictos adicionales. En su publicación señaló que los menores no solo presenciaron episodios de violencia, sino que también enfrentaron consecuencias emocionales derivadas de esos acontecimientos. “Mis hijos no solo fueron testigos de violencia; también vivieron las consecuencias emocionales que esta deja en una familia. Por respeto a ellos, durante años preferí guardar silencio, pero estoy cansada de que se niegue lo ocurrido”, escribió.

PAULA FAJARDO Y JOSÉ FRANCISCO ENFRENTAN BATALLA LEGAL La denuncia pública se produjo aproximadamente un año después de que la pareja concluyera su proceso de divorcio. De acuerdo con la información difundida por Paula Fajardo, una de las razones que influyeron en su decisión de hacer públicos los materiales fue que José Francisco “N” ya había obtenido previamente un amparo que impidió una primera detención relacionada con las denuncias presentadas. En su publicación también respondió a señalamientos que, según indicó, han sido realizados en su contra respecto a la relación de los hijos con su padre. Paula sostuvo que nunca ha impedido la convivencia entre los menores y José Francisco “N” y afirmó contar con evidencia de ocasiones en las que incluso propuso ampliar los tiempos de convivencia. “La narrativa de que manipulo a mis hijos o les impido convivir con su padre simplemente no corresponde a los hechos”, escribió.

DECLARACIONES SOBRE CONTENIDO ALTERADO Y RESPUESTA DE PAULA FAJARDO Tras la difusión de los videos, José Francisco “N” habría señalado ante personas cercanas que las grabaciones fueron alteradas o fabricadas mediante inteligencia artificial. Asimismo, lo acusó de utilizar a los menores para afectar su imagen pública. Hasta el momento no ha emitido un posicionamiento formal a través de medios de comunicación o redes sociales verificadas. En respuesta a esas afirmaciones, Paula Fajardo sostuvo que la publicación de los materiales no obedece a motivos económicos ni de venganza. “No publico esto por venganza ni por dinero. Lo publico porque la verdad importa. Porque las víctimas no deberían cargar además con el peso de ser llamadas mentirosas”, expresó. Mientras la controversia se desarrollaba en redes sociales, José Francisco “N” inició una nueva estrategia jurídica. El 1 de junio de 2026 promovió una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el expediente 933/2026. El asunto quedó radicado bajo la responsabilidad de la jueza Tania Gómez Ibarra. En la demanda, la defensa argumentó el temor de que existiera una orden de detención, aprehensión, búsqueda, localización o presentación en su contra por parte de autoridades ministeriales. JUZGADO CONCEDE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Dos días después de la presentación de la demanda, el juzgado concedió una suspensión provisional de oficio y de plano. La medida impide temporalmente que autoridades como la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Agencia de Investigación Criminal o la Fiscalía General de la República ejecuten actos que impliquen privación de la libertad contra el promovente mientras se resuelve el fondo del incidente. La concesión de la suspensión ocurrió en medio de la atención pública generada por los videos difundidos en redes sociales. Diversos usuarios y activistas cuestionaron la decisión judicial debido al contexto en el que fue emitida. PROGRAMA AUDIENCIA PARA EL 9 DE JUNIO E IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PAULA FAJARDO El próximo 9 de junio a las 10:29 horas está programada la audiencia incidental en la que el juzgado determinará si la suspensión provisional permanece vigente, es modificada o queda sin efectos. El resultado de esa audiencia será determinante para establecer si las autoridades ministeriales pueden continuar con eventuales acciones encaminadas a una posible captura y presentación ante un juez de control. Paralelamente, autoridades estatales confirmaron la implementación de medidas de protección para Paula Fajardo. AUTORIDADES BRINDAN APOYO A PAULA FAJARDO TRAS EXHIBIR AGRESIONES La titular de la Secretaría de las Mujeres de Morelos, Clarisa Gómez Manrique, informó que la denunciante cuenta actualmente con una pulsera equipada con botón de pánico y con vigilancia mediante rondines policiales. La funcionaria indicó que dichas acciones fueron implementadas por instrucciones de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el Centro de Justicia para las Mujeres mantiene contacto con Paula Fajardo para fortalecer las investigaciones en curso relacionadas con los hechos denunciados. La institución señaló que continúa trabajando en las indagatorias correspondientes y sostuvo que se dará seguimiento a los casos de violencia denunciados contra mujeres, niñas y niños.

DEFENSA DE PAULA FAJARDO SOLICITA MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN PARA CLIENTA E HIJOS En medio del caso, la abogada Marcela Torres solicitó públicamente medidas adicionales de protección para Paula Fajardo y sus cuatro hijos. A través de redes sociales pidió que las autoridades analicen la posible pérdida de la patria potestad de José Francisco “N”, citando como fundamento el artículo 202 Bis del Código Penal de Morelos. Mientras avanzan los procedimientos judiciales y ministeriales, el caso permanece bajo atención pública debido a la difusión de los videos, las denuncias formuladas por la víctima, las medidas de protección otorgadas y el proceso de amparo que actualmente impide la ejecución de cualquier acción de privación de la libertad contra José Francisco “N” hasta que exista una resolución judicial posterior.

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