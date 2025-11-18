Pega a las universidades públicas del país el recorte presupuestal

CIUDAD DE MÉXICO- Además de las reducciones presupuestales para 2026, las universidades públicas del país enfrentan fuertes presiones financieras, derivadas de sus nóminas y sus gastos de operación, lo que impacta negativamente su capacidad para invertir en infraestructura o incrementar su cobertura.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la Cámara de Diputados, los subsidios federales se reducirán en cerca del 3 por ciento en términos reales, lo que afectará a las universidades públicas de las 32 entidades federativas.

El pasado 23 de septiembre, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que integra a 251 casas de estudios públicas y privadas, solicitó un incremento de poco más de 12 mil millones de pesos para el próximo año.

La ANUIES denunció que las instituciones acumulan pérdidas por más de 50 mil 500 millones de pesos como resultado de los recortes sistemáticos aplicados desde 2019.

El incremento solicitado, afirmaron, les permitiría resarcir un poco esas reducciones, superar la barrera inflacionaria, fortalecer el servicio profesional docente y garantizar la gratuidad y la cobertura de la educación superior.

El proyecto de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para 2026, planteaba destinar 74 mil millones de pesos a los estados a través del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de la SEP, mediante el cual se destinan recursos para el mantenimiento y operación de las universidades públicas estatales.

Esa cifra era inferior a los más de 77 mil millones de pesos etiquetados para 2025.