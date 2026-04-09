Pemex confirma incendio en bodega de la refinería Dos Bocas; descarta heridos

Petróleo Mexicanos (Pemex) confirmó en sus redes sociales el incendio en la Refinería Olmeca de en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, así como que no se han registrado heridos aunque sí se requirió la movilización de cuerpos de emergencia. Previamente, en internet y medios de comunicación comenzó a circular las imágenes de las altas columnas de fuego y humo negro dentro de las instalaciones.

“Petróleos Mexicanos informa: se registró un incendio en la bodega de Coque en la refinería Olmeca de Dos Bocas. Todos los cuerpos de emergencia de la zona atendiendo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas”, escribió la cuenta oficial de Pemex en X. La empresa petrolera de México indicó que la totalidad de los servicios de emergencias disponibles en la zona fueron movilizados para atender la llamas al interior de la bodega de Coque, la cual está destinada para almacenar el subproducto de la refinería. Hasta el momento, Pemex descarta personas lesionadas por el incendio.

SHEINBAUM TAMBIÉN CONFIRMA INCENDIO Más tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum también confirmó el incendio, recalcando que el director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca le informaron que el siniestro se encontraba localizado en el área de almacenamiento, así como que ya se encuentra controlado. “El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado”, escribió Sheinbaum en X.

A la par, recalcó que no se reportaron personas lesionadas y que Pemex seguirá informando a través de canales oficiales. En el incendio participaron 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y del Gobierno Estatal de Tabasco. “Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de Marina, Defensa y del gobierno estatal. Pemex continuará informando a través de sus canales oficiales”, informó la Presidenta de México.

En un segundo comunicado, Pemex confirmo que alrededor de 150 personas especializadas participan en las labores de emergencia. La paraestatal aseguró que los servicios de emergencia acudieron para controlar el fuego. “Pemex informa que el incendio en la Refinería Olmeca está bajo control. Participan alrededor de 150 elementos especializados para atender la emergencia”, detalló la empresa mexicana en una publicación.

Posteriormente, Pemex informó que el incendio se encontraba sofocado, además de que el director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. “El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas. Seguiremos informando”, informó la paraestatal.

La Refinería Olmeca, también conocida como refinería Dos Bocas, fue inaugurada en 2023 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que se trata de la instalación petrolera más reciente en México y apuesta central en cuanto a infraestructura energética del sexenio pasado.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES DE DOS BOCAS Tan sólo el día de ayer, la Refinería Olmeca acaparó la atención al reportarse una supuesta fuga de gas que generó preocupación entre trabajadores y habitantes cercanos. Comenzaron a circular videos donde se observa una nube visible dentro de las instalaciones de la refinería, acompañada por el sonido de una sirena de emergencia. De acuerdo con testimonios de trabajadores y pobladores, el olor a gas habría sido perceptible desde el día anterior.

Este escenario encendió las alertas en la zona, principalmente por el impacto que una posible fuga podría tener tanto en la seguridad del personal como en las comunidades cercanas. Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una postura para aclarar lo ocurrido. Según la empresa, la Refinería Olmeca opera con normalidad y no existe evidencia de una fuga de gas dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, las imágenes que circulan corresponden a la liberación controlada de vapor de agua, un proceso habitual durante las operaciones de la planta. Este tipo de emisiones no representa un riesgo para los trabajadores, la población ni el medio ambiente. El pasado 17 de marzo, se reportó la muerte de cinco personas en el incendio ocurrido al exterior de la Refinería Olmeca; el incidente presuntamente se originó debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, donde hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de PEMEX”, se especifica en el comunicado.

PEMEX logró controlar los sucesos, descartando un riesgo para la población y para los trabajadores. En este caso, se aclaró que personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente. Dentro del informe, Petróleos Mexicanos expresó sus condolencias a las familias y amistades de las personas fallecidas. Asimismo, se brindó atención integral y acompañamiento con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en estos momentos.

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