¿Fuga de gas en Dos Bocas? Esto es lo que se sabe de la Refinería Olmeca en Tabasco

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/ 7 abril 2026
    ¿Fuga de gas en Dos Bocas? Esto es lo que se sabe de la Refinería Olmeca en Tabasco
    Una presunta fuga de gas en la Refinería Olmeca encendió la alerta en Tabasco, pero autoridades y Pemex niegan riesgo. Foto: X
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre trabajadores y habitantes.

La Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, volvió a colocarse en el centro de la conversación tras reportes de una supuesta fuga de gas que generó preocupación entre trabajadores y habitantes cercanos. Aunque inicialmente la situación fue difundida en redes sociales como una emergencia, la información oficial ha dado un giro importante al caso.

¿Qué ocurrió en la Refinería Olmeca?

Durante las últimas horas, comenzaron a circular videos donde se observa una nube visible dentro de las instalaciones de la refinería, acompañada por el sonido de una sirena de emergencia. De acuerdo con testimonios de trabajadores y pobladores, el olor a gas habría sido perceptible desde el día anterior.

Este escenario encendió las alertas en la zona, principalmente por el impacto que una posible fuga podría tener tanto en la seguridad del personal como en las comunidades cercanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buque-ligado-al-derrame-del-golfo-es-operado-por-una-de-las-empresas-favoritas-de-pemex-ML19745898

Señales que generaron alarma

Entre los elementos que detonaron la preocupación destacan:

- Presencia de una nube visible en una de las plantas

- Activación de sirenas dentro de las instalaciones

- Reportes de olor a gas en zonas cercanas

- Difusión de videos en redes sociales

Versión oficial: ¿fuga o proceso normal?

Ante la creciente inquietud, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una postura para aclarar lo ocurrido. Según la empresa, la Refinería Olmeca opera con normalidad y no existe evidencia de una fuga de gas dentro de sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado, las imágenes que circulan corresponden a la liberación controlada de vapor de agua, un proceso habitual durante las operaciones de la planta. Este tipo de emisiones no representa un riesgo para los trabajadores, la población ni el medio ambiente.

Lo que explicó Pemex

- No se registró ninguna contingencia en la refinería

- La nube observada corresponde a vapor de agua

- Las operaciones continúan de manera normal

- No hay riesgo para la población ni el entorno

- Incertidumbre por falta de información

A pesar de la aclaración oficial, la situación dejó al descubierto una constante en torno a la Refinería Olmeca: la percepción de falta de información oportuna. Para muchos trabajadores y habitantes, la rapidez con la que circulan los reportes en redes sociales contrasta con la comunicación institucional.

Esta brecha informativa contribuye a que cualquier evento visible dentro de la refinería genere alarma inmediata, incluso antes de que exista una confirmación oficial.

Contexto operativo en Dos Bocas

Actualmente, la Refinería Olmeca se encuentra en distintas fases de operación y ensamblaje. De acuerdo con reportes extraoficiales, algunos trabajos en curso, combinados con la presencia de residuos como hollín, pueden generar efectos visuales o aromas que se confunden con situaciones de riesgo.

Sin embargo, estos procesos forman parte del funcionamiento técnico de una instalación de este tipo, lo que hace clave la correcta comunicación hacia el exterior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-claudia-sheinbaum-fuga-en-ductos-de-pemex-indagan-si-chapopoteras-causaron-derrame-FL19745734

¿Hay riesgo para la población?

Con base en la información disponible hasta el momento, no existe confirmación de una fuga de gas ni de un riesgo activo en la Refinería Olmeca. No obstante, el episodio refleja la sensibilidad que existe en torno a este complejo energético, especialmente por su relevancia nacional.

Más allá de este caso, la situación pone sobre la mesa la importancia de fortalecer los canales de información oficial para evitar confusión, reducir la incertidumbre y generar mayor confianza entre la población.

La Refinería Olmeca sigue operando con normalidad, pero el debate sobre transparencia y comunicación continúa abierto.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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