Se dispara un 520 por ciento el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos

CDMX.- En junio, el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos se ubicó en 3.1 millones de barriles, un incremento de 520 por ciento respecto a enero de este año, de acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano de la Energía. En enero pasado, el huachicol fiscal sumó alrededor de 500 barriles, se desprende del documento.

Esto significa que en junio se importaron 102 mil barriles al día de diesel de manera ilegal, expone el análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio. HUACHICOL FISCAL SUMINISTRA EL 12% DE LA DEMANDA TOTAL A tasa anual, el huachicol fiscal del diesel creció 24 por ciento en junio, se desprende del documento. ”De acuerdo con las estimaciones que es posible hacer respecto a las importaciones ilegales provenientes de EU, el huachicol fiscal suministra actualmente 12 por ciento de la demanda total, habiendo alcanzado un pico de 26 por ciento en el año 2021.

”Estas cifras no incluyen el contrabando de diesel de otros países, y sabemos, por las noticias de las investigaciones del FBI en EU, que una parte del contrabando de diesel a México provino de Canadá”, agregó el especialista. La discrepancia estadística entre los registros de exportación del gobierno estadounidense y las importaciones oficiales reportadas en México evidencia la permanencia de la red de introducción ilegal, agrega. En los últimos tres años, aproximadamente 25 por ciento del diesel procedente del vecino país ingresó de manera clandestina, señala Barnés de Castro. CONSUMO DE DIESEL PROMEDIÓ 444 MIL BARRILES DIARIOS Las estadísticas señalan que el consumo aparente de diesel promedió 444 mil barriles diarios en el primer semestre de 2026. La producción de Pemex, sumada a las importaciones legales y al combustible ilegal, cubre la demanda interna, expone.

La dependencia de las importaciones totales desde Estados Unidos disminuyó desde el nivel máximo de 70 por ciento registrado en 2021 hasta un promedio de 23 por ciento en el primer semestre de 2026. El informe atribuye la reducción al incremento de la producción nacional y a la operación de la refinería de Dos Bocas.