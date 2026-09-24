Se dispara un 520 por ciento el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se dispara un 520 por ciento el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos
    A tasa anual, el huachicol fiscal del diesel creció 24 por ciento en junio, se desprende del documento. Cuartoscuro

En junio se importaron 102 mil barriles al día de diesel de manera ilegal, expone el análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro

CDMX.- En junio, el huachicol fiscal de diesel proveniente de Estados Unidos se ubicó en 3.1 millones de barriles, un incremento de 520 por ciento respecto a enero de este año, de acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano de la Energía.

En enero pasado, el huachicol fiscal sumó alrededor de 500 barriles, se desprende del documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diputados-buscan-acuerdo-para-comparecencia-de-rosa-icela-morena-no-quiere-arriesgarla-PH23711691

Esto significa que en junio se importaron 102 mil barriles al día de diesel de manera ilegal, expone el análisis elaborado por Francisco Barnés de Castro, integrante del Observatorio.

HUACHICOL FISCAL SUMINISTRA EL 12% DE LA DEMANDA TOTAL

A tasa anual, el huachicol fiscal del diesel creció 24 por ciento en junio, se desprende del documento.

”De acuerdo con las estimaciones que es posible hacer respecto a las importaciones ilegales provenientes de EU, el huachicol fiscal suministra actualmente 12 por ciento de la demanda total, habiendo alcanzado un pico de 26 por ciento en el año 2021.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/elecciones-2027-morena-rompe-con-el-pt-en-morelos-tras-bloqueos-y-el-cierre-de-palacio-de-gobierno-en-cuernavaca-CH23711434

”Estas cifras no incluyen el contrabando de diesel de otros países, y sabemos, por las noticias de las investigaciones del FBI en EU, que una parte del contrabando de diesel a México provino de Canadá”, agregó el especialista.

La discrepancia estadística entre los registros de exportación del gobierno estadounidense y las importaciones oficiales reportadas en México evidencia la permanencia de la red de introducción ilegal, agrega.

En los últimos tres años, aproximadamente 25 por ciento del diesel procedente del vecino país ingresó de manera clandestina, señala Barnés de Castro.

CONSUMO DE DIESEL PROMEDIÓ 444 MIL BARRILES DIARIOS

Las estadísticas señalan que el consumo aparente de diesel promedió 444 mil barriles diarios en el primer semestre de 2026.

La producción de Pemex, sumada a las importaciones legales y al combustible ilegal, cubre la demanda interna, expone.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rezagan-informe-otra-vez-sobre-desapariciones-en-cdmx-se-presentara-en-proximos-dias-asegura-brugada-HH23711042

La dependencia de las importaciones totales desde Estados Unidos disminuyó desde el nivel máximo de 70 por ciento registrado en 2021 hasta un promedio de 23 por ciento en el primer semestre de 2026.

El informe atribuye la reducción al incremento de la producción nacional y a la operación de la refinería de Dos Bocas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
hidrocarburos
combustibles

Localizaciones


Dos Bocas
Estados Unidos

Organizaciones


FBI
PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Doble nacionalidad y doble identidad

Doble nacionalidad y doble identidad
Los recursos serán utilizados para desarrollar nueva infraestructura industrial, entre la que se contempla un edificio destinado al empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de 400 mdd de LEGO en Nuevo León; generará mil 300 empleos
true

Farías Laguna hablando con la DEA y el FBI

Al menos desde 2010, Ganador Azteca es la primera permisionaria de casinos que va a concurso mercantil.

Van a concurso mercantil casinera y otras 4 empresas de Salinas Pliego
Coatlicue será construida en el Cinvestav y contará con más de 14 mil GPU para tareas de supercómputo e inteligencia artificial.

Coatlicue: ¿cuándo estará lista y cómo funcionará la supercomputadora mexicana más poderosa de América Latina?
El huracán Polo provocará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

Huracán Polo provocará lluvias intensas, vientos de hasta 110 km/h y oleaje de 8 metros en México
Historia. ‘Cocodrilos’ utiliza recursos del cine de género para abordar la violencia y dejar algunas de sus consecuencias a la imaginación del espectador.

‘Cocodrilos’: Xavier Velasco lleva al cine la violencia que enfrenta el periodismo en México
Javier Aguirre comenzó a trabajar con el Valencia en Paterna, con la misión de sacar al equipo de la zona de descenso.

Javier Aguirre aprieta al Valencia: así fue su primer entrenamiento