Reportan incendio en zona de Dos Bocas; Pemex informa que el incidente fue provocado por un sobrecalentamiento

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Reportan incendio en zona de Dos Bocas; Pemex informa que el incidente fue provocado por un sobrecalentamiento
    El incidente3 se registró en la Batería de Separación Litoral ubicada en Dos Bocas. Cortesía

La paraestatal dijo que se activaron las medidas de seguridad y el conato de incendio del pastizal fue extinguido oportunamente

CDMX.- Un incendio ocurrió en las inmediaciones del área de compresoras en la zona de Dos Bocas, a la altura de la Colonia Nuevo Torno Largo, en el Municipio de Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el incidente fue provocado por un sobrecalentamiento en uno de los quemados que ocasionó el desfogue en el puerto de Dos Bocas, por lo que se activaron protocolos de emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-irving-queda-en-prision-preventiva-lo-senalan-como-lider-de-los-tanzanios-NM23851095

“Hoy se presentó un evento operativo en la Batería de Separación Litoral ubicada en Dos Bocas, Tabasco, por lo que se realizaron acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

“Se activaron las medidas de seguridad y el conato de incendio del pastizal fue extinguido oportunamente por el equipo de bomberos ubicado en la Terminal Marítima Dos Bocas, sin que se reportaran afectaciones al personal ni a las instalaciones. Las operaciones continúan de manera normal”, comunicó Pemex.

POBLADORES ALERTARON DE UN POSIBLE INCENDIO

Inicialmente fueron los pobladores que alertaron de un posible incendio al interior de la Refinería Olmeca, en el complejo de Dos Bocas.

De acuerdo con testimonios de habitantes y pescadores de comunidades cercanas, desde las primeras horas se observó humo negro visible a varios kilómetros del complejo petrolero, incluso a través de redes sociales comenzaron a circular videos de las columnas de humo negro que salían de la refinería.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senalan-a-gestor-cultural-de-campeche-por-presuntos-delitos-sexuales-contra-menores-JM23850779

En los últimos tres meses, se han registrado diversos incidentes en la refinería de Dos Bocas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios
Refinerías

Localizaciones


Dos Bocas
Tabasco
PARAISO

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
Andy: Protección suprema

Andy: Protección suprema
true

Sheinbaum: Ya pasaron dos años... y no hay legado

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Oferta. Octubre reunirá nuevas historias y personajes para los amantes del streaming, con producciones que recorren distintos géneros y estilos.

Octubre llega cargado de series: terror, drama, Marvel y hasta Los Kardashian en streaming