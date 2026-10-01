Reportan incendio en zona de Dos Bocas; Pemex informa que el incidente fue provocado por un sobrecalentamiento

CDMX.- Un incendio ocurrió en las inmediaciones del área de compresoras en la zona de Dos Bocas, a la altura de la Colonia Nuevo Torno Largo, en el Municipio de Paraíso, Tabasco. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el incidente fue provocado por un sobrecalentamiento en uno de los quemados que ocasionó el desfogue en el puerto de Dos Bocas, por lo que se activaron protocolos de emergencia.

“Hoy se presentó un evento operativo en la Batería de Separación Litoral ubicada en Dos Bocas, Tabasco, por lo que se realizaron acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste. “Se activaron las medidas de seguridad y el conato de incendio del pastizal fue extinguido oportunamente por el equipo de bomberos ubicado en la Terminal Marítima Dos Bocas, sin que se reportaran afectaciones al personal ni a las instalaciones. Las operaciones continúan de manera normal”, comunicó Pemex.

POBLADORES ALERTARON DE UN POSIBLE INCENDIO Inicialmente fueron los pobladores que alertaron de un posible incendio al interior de la Refinería Olmeca, en el complejo de Dos Bocas. De acuerdo con testimonios de habitantes y pescadores de comunidades cercanas, desde las primeras horas se observó humo negro visible a varios kilómetros del complejo petrolero, incluso a través de redes sociales comenzaron a circular videos de las columnas de humo negro que salían de la refinería.

En los últimos tres meses, se han registrado diversos incidentes en la refinería de Dos Bocas.