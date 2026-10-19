Pemex reporta incendio en la plataforma Abkatún-H en Ciudad del Carmen

Un incendio se registró este lunes 19 de octubre de 2026 en la plataforma satélite Abkatún-H, ubicando la emergencia petrolera en aguas de la Sonda de Campeche. La instalación marina pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex) y se localiza a 73 kilómetros de las costas de Ciudad del Carmen.

El fuego comenzó a las 11:15 horas, momento en que los sistemas de monitoreo detectaron las primeras llamas en la estructura. Tras la alerta inicial, el personal operativo activo de inmediato los protocolos de seguridad para contingencias en el mar.

NO SE REPORTAN LESIONADOS NI FALLECIDOS

No hay personas lesionadas ni fallecidas tras el incidente marítimo. La infraestructura corresponde a una plataforma no tripulada, por lo que no había trabajadores a bordo cuando inició el fuego.

Embarcaciones especializadas contraincendios acudieron a la zona para sofocar las llamas. Los buques de rescate lanzaron potentes chorros de agua a presión a distancia para enfriar los equipos y controlar el siniestro.

SIN MÁS INFORMACIÓN RECIENTE SE MANTIENE VIGILANCIA

El Grupo de Atención a Emergencias de Pemex mantiene la vigilancia en el área. los especialistas continúan con las labores de supervisión para asegurar la zona y determinar las causas exactas que originaron el fuego.