Cateo en Puerto Morelos: Blanca Merari niega haber sido detenida

La presidenta municipal de Puerto Morelos , Blanca Merari Tziu Muñoz, desmintió las versiones que circulaban sobre su presunta detención. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria aclaró la situación y explicó los motivos de la presencia de fuerzas de seguridad en su residencia.

Un operativo federal se desplegó durante la madrugada en el inmueble donde habita la alcaldesa junto con sus hijas. Elementos de seguridad llevaron a cabo un cateo judicial en la vivienda como parte de un procedimiento legal en curso.

NO ESTABA DIRIGIDO A ELLA NI CONTRA SU FAMILIA

La orden judicial no estaba dirigida contra la alcaldesa ni contra los miembros de su familia. Las autoridades precisaron que el mandamiento de cateo se emitió exclusivamente en contra del propietario de la vivienda que la gobernadora renta, extendiéndose las investigaciones a otros bienes vinculados al mismo dueño.

CONFIRMA QUE NO HAY INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

Blanca Merari colaboró en todo momento con las autoridades durante el desarrollo de las diligencias dentro del domicilio. La presidenta municipal confirmó que no existe ninguna investigación en su contra y que las fuerzas federales le permitieron permanecer en la vivienda con total normalidad tras concluir la revisión.