Cateo en Puerto Morelos: Blanca Merari niega haber sido detenida

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    Cateo en Puerto Morelos: Blanca Merari niega haber sido detenida
    Blanca Merari, alcaldesa de Puerto Morelos. X

La alcaldesa de Puerto Morelos afirmó que el operativo federal iba dirigido al dueño del inmueble que renta con sus hijas.

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, desmintió las versiones que circulaban sobre su presunta detención. A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria aclaró la situación y explicó los motivos de la presencia de fuerzas de seguridad en su residencia.

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Un operativo federal se desplegó durante la madrugada en el inmueble donde habita la alcaldesa junto con sus hijas. Elementos de seguridad llevaron a cabo un cateo judicial en la vivienda como parte de un procedimiento legal en curso.

NO ESTABA DIRIGIDO A ELLA NI CONTRA SU FAMILIA

La orden judicial no estaba dirigida contra la alcaldesa ni contra los miembros de su familia. Las autoridades precisaron que el mandamiento de cateo se emitió exclusivamente en contra del propietario de la vivienda que la gobernadora renta, extendiéndose las investigaciones a otros bienes vinculados al mismo dueño.

CONFIRMA QUE NO HAY INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

Blanca Merari colaboró en todo momento con las autoridades durante el desarrollo de las diligencias dentro del domicilio. La presidenta municipal confirmó que no existe ninguna investigación en su contra y que las fuerzas federales le permitieron permanecer en la vivienda con total normalidad tras concluir la revisión.

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El Ayuntamiento de Puerto Morelos continuará funcionando de manera habitual y sin interrupciones. La alcaldesa mantendrá su agenda de trabajo, reuniones y compromisos públicos programados para los próximos días.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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