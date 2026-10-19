Maru Campos se pronuncia tras caso del exfiscal César Jáuregui

La gobernadora de Chihuahua , Maru Campos, se pronunció oficialmente sobre la investigación e imputación judicial que enfrenta el exfiscal general del estado, César Jáuregui. A través de un mensaje en video, la mandataria afirmó que en su administración no habrá impunidad y que se exigirá cuentas a todas las instituciones a su cargo.

Maru Campos señaló que el exfiscal actuó de forma omisa e incumplió los protocolos de seguridad estatales. Según la gobernadora, Jáuregui permitió la participación de agentes extranjeros de la CIA en un operativo local sin informarle de manera formal.

La gobernadora reiteró que su gobierno colaborará plenamente con el proceso penal. Asimismo, subrayó que la ley se aplicará sin distinción alguna, respetando el trabajo de las autoridades judiciales.

¿POR QUÉ INVESTIGAN AL EXFISCAL CÉSAR JÁUREGUI?

El proceso judicial contra César Jáuregui inició tras un operativo realizado en territorio chihuahuense para desmantelar un laboratorio de drogas. Durante dicha acción, presuntamente participaron agentes armados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

La Fiscalía del estado acusa al exfuncionario de omisión en la cadena de mando e incumplimiento de deberes legales. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación paralela por posibles faltas a la seguridad nacional.

SITUACIÓN ACTUAL DEL EXFUNCIONARIO

Un juez de control determinó que César Jáuregui enfrente su proceso penal en libertad. Para garantizar su presencia, el juzgador le impuso medidas cautelares estrictas durante todo el juicio.

Entre las restricciones destacan la obligación de acudir a firmar cada 30 días y la entrega de sus documentos de viaje, como visa y pasaporte. Además, el imputado tiene prohibido acercarse a los testigos vinculados con el caso.