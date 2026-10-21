Sheinbaum informa que durante 2025 dejaron de pagarse 61 mil mdp de IEPS

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que el Gobierno federal identificó diferencias entre los volúmenes de combustible que las empresas reportaron como comprados y vendidos. Estas inconsistencias encendieron las alertas sobre posibles operaciones de contrabando y evasión de impuestos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que durante 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) debido a posibles irregularidades relacionadas con el huachicol fiscal.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, declaró.

Según la Secretaría de Energía, las diferencias detectadas sumaron 8 mil 824 millones de litros de combustible, con un valor estimado de 61 mil 785 millones de pesos. Las cifras corresponden a los desbalances identificados en la cadena de suministro y no implican, por sí mismas, que todas las operaciones sean ilegales.

COMERCIALIZADORAS CONCENTRAN EL 72% DE LAS IRREGULARIDADES

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que el mayor desbalance se encontró en las operaciones de las empresas comercializadoras, con 6 mil 352 millones de litros, equivalentes al 72 por ciento del total detectado durante 2025.

Estas compañías funcionan como intermediarias en la compra y venta de combustibles. Algunas operan sin contar necesariamente con infraestructura propia para transportar o almacenar el producto, lo que, de acuerdo con el planteamiento del Gobierno federal, hace necesario revisar su papel dentro de la cadena de distribución.

Para detectar las diferencias, las autoridades utilizan un centro de monitoreo que permite cruzar información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aduanas y otras dependencias. El sistema busca identificar a importadores, distribuidores, comercializadores y gasolineras cuyas operaciones presentan inconsistencias.

“VAMOS A CAMBIAR LA LEY”: SHEINBAUM

Ante los resultados de las revisiones, Sheinbaum adelantó que su administración analiza modificar la legislación para reducir la participación de las comercializadoras en el mercado de combustibles.

“Hoy la investigación más profunda está sobre la comercialización y es el objetivo incluso cambiar la ley para disminuir la participación de los comercializadores”, declaró.

La presidenta cuestionó la necesidad de mantener intermediarios en determinadas operaciones y planteó la posibilidad de que los combustibles pasen directamente de los importadores a las empresas encargadas de transportarlos.

“En realidad no le vemos mucho sentido a que participe”, afirmó.

Sheinbaum recordó que el esquema de permisos para comercializar combustibles surgió de la reforma energética de 2013. Sin embargo, no detalló durante su declaración cuáles serían los cambios legales específicos ni cuándo podría presentarse una propuesta formal.

¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL Y CÓMO AFECTA AL IEPS?

A diferencia del robo de combustible mediante perforaciones ilegales en ductos, el huachicol fiscal se relaciona con prácticas como el contrabando de hidrocarburos, la declaración irregular de mercancías y mecanismos para evitar el pago de impuestos.

El IEPS es uno de los gravámenes que se aplican a las gasolinas y el diésel. Cuando una operación evade este impuesto, el Gobierno deja de recibir recursos que forman parte de la recaudación pública.