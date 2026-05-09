Pensión vehicular de la Fiscalía de Sinaloa, resguarda las huellas de la narcoguerra

Es la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado, donde se almacenan al momento 2 mil 500 vehículos —entre autos tipo sedán, camionetas, motocicletas, reiser y aeronaves— asegurados en el marco de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza por el control del Cártel de Sinaloa, que se desató en septiembre de 2024 y parece no tener fin.

Al oriente de Culiacán se encuentra lo que los sinaloenses llaman las huellas de la narcoguerra en Sinaloa , que ha dejado más de 2 mil muertos en casi dos años de enfrentamientos en los municipios de la entidad.

Se trata de unidades de diversos modelos y de lujo baleadas con armas de distintos calibres, chocadas, incendiadas o siniestradas, además de camionetas conocidas como monstruos, con blindaje artesanal, donde han caído integrantes de ambos bandos, así como agentes de las fuerzas del orden en distintos hechos suscitados en la capital sinaloense y sus alrededores.

Cada uno de estos vehículos ingresados a la pensión sobre la carretera Culiacán-Imala y a unos metros de un retén militar, representa los episodios de día a día de la batalla interna en el Cártel de Sinaloa que parece no tener fin.

Uno de los últimos vehículos que la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa aseguró fue un volteo atacado a balazos el miércoles pasado durante un cortejo fúnebre en el sector Barrancos de Culiacán, que dejó un saldo de dos muertos y tres heridos.

La unidad de carga llevaba coronas y flores para un difunto, y durante el recorrido de pronto un civil armado les disparó; puertas y parabrisas quedaron perforados y con manchas de sangre.

Tras los peritajes de ley, el camión se convirtió en la unidad 2 mil 449 en ser asegurado derivado de la narcoguerra en Sinaloa, y fue colocado en la pensión junto a otros que están empolvados y en deterioro, sin ser reclamados por sus propietarios.

Entre los autos de lujo asegurados destaca un Corvette color amarillo que se encuentra entre las unidades apiladas que dan cuenta de que la pensión poco a poco se va saturando, pues casi a diario se registran enfrentamientos y balaceras en la capital sinaloense.

También destacan patrullas rociadas de balas, de la Policía Estatal y Municipal de Sinaloa, que han sido blanco de ataques contra los agentes policiacos en medio de la guerra al interior del cártel.

De acuerdo con datos de autoridades estatales, suman más de 75 agentes estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa asesinados desde que Los Chapitos y La Mayiza iniciaron la confrontación, tras el secuestro y entrega a Estados Unidos del capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024.

Asimismo, en la pensión se encuentra una avioneta que el Cártel de Sinaloa —como otros grupos criminales— utilizan para el transporte de drogas, traslado de sus mandos de manera clandestina o para lanzar propaganda en contra de sus rivales.

Y es que, en octubre de 2024, unos meses después del secuestro de “El Mayo”, autoridades detectaron que una avioneta ligada a La Mayiza lanzó volantes en Culiacán, en los que advirtió que no descansaría hasta entrar a Culiacán, el principal bastión de Los Chapitos, para poner orden.

”Sinaloenses, no descansaremos hasta entrar a Culiacán, queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por Los chapos, para esto necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya”, señalaba el volante firmado por La Mayiza.

De igual forma, en enero de 2025, una avioneta soltó miles de volantes en los que se acusaba a influencers y artistas de tener nexos con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

A la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa también fueron llevados dos vehículos de reciente modelo incendiados durante un ataque a balazos y con explosivos a una casa del fraccionamiento Portafe, en Culiacán.

Para entregar una unidad, se requiere que el solicitante proporcione a las autoridades el oficio de entrega de unidad remitido, firmado y sellado por el Ministerio Público.

”Los servicios de resguardo vehicular diario no generan ningún costo. No nos hacemos responsables del deterioro de los vehículos”, señala un letrero de la Fiscalía General del Estado colocado en la entrada de la pensión.

Dato

* 1 aeronave se localiza en la pensión de la fiscalía, la cual era utilizada por el crimen organizado.