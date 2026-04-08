Perfilan permitir consumo de alcohol en corredor FIFA de Nuevo León por Mundial

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México
/ 8 abril 2026
    Perfilan permitir consumo de alcohol en corredor FIFA de Nuevo León por Mundial
    Ayuntamiento de Monterrey busca que Cabildo avale medida; en Guadalupe van por modelo de tolerancia controlada. REFORMA

Proyectan corredor desde el Centro de Monterrey hasta el Estadio de los Rayados, en Guadalupe; municipios analizan aval

Durante el Mundial de Futbol, los municipios de Monterrey y Guadalupe perfilan permitir el consumo de alcohol en la vía pública, en el denominado corredor FIFA.

Fuentes oficiales indicaron que la Administración del Alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, busca que la medida sea autorizada por el Cabildo, mientras que la gestión del Alcalde de Guadalupe, el emecista Héctor García, optaría por un modelo de tolerancia controlada.

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El corredor FIFA se proyecta desde el Centro de Monterrey hasta el Estadio de los Rayados, en Guadalupe, a lo largo de un trayecto peatonal de unos 8 kilómetros.

Según la propuesta preliminar, el corredor iniciaría en la Plaza Zaragoza, avanzaría por el Barrio Antiguo y el Parque Fundidora, para después conectar con el Parque España y el corredor verde Federico Gómez.

La ruta seguiría por el corredor verde en Guadalupe, que recorre las arterias Zaragoza y Las Américas hasta llegar al Estadio. El Municipio también contempla incluir la Avenida Exposición.

De acuerdo con las versiones, Guadalupe aplicaría un esquema de tolerancia al consumo de alcohol hasta las 2:00 horas en las calles que integran el corredor FIFA, sólo en la víspera y el día de cada encuentro.

”Se va permitir consumir alcohol un día antes de cada uno de los partidos, y el mero día”, dijo una fuente, “así fue la fiesta durante el juego de repechaje entre Bolivia e Irak”.

En Monterrey, fuentes señalaron que el tema lo analizará la Comisión de Espectáculos y Alcoholes, para después ser votado por el Cabildo.

”En caso de que llegara a alguna especie de tolerancia, sería en ciertos lugares, a ciertas horas”, expuso el Alcalde pasado 27 de enero.

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