Perfiles militares y políticos se mantienen en Instituto Nacional de Migración

A más de un año de que se inició este gobierno, en el Instituto Nacional de Migración (INM) se mantienen perfiles militares y políticos con poca o nula experiencia probada en temas de política migratoria.

También, en las 32 delegaciones de la institución aún se mantienen en este sexenio a la mayoría de los titulares que fueron designados por el excomisionado Francisco Garduño. El único cargo nombrado por el nuevo titular, Sergio Salomón Céspedes, quien asumió el puesto en mayo de 2025, ha sido el del delegado en Yucatán, Luis Felipe Esperón.

Si bien el número de mandos castrenses que durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sumaron hasta 19 delegados con formación en la Sedena y en la Marina, en la actualidad han disminuido a ocho.

Sin embargo, se incrementaron en los últimos tres años perfiles de delegados con formación policial, criminológica, exdiputados y políticos de extracción morenista sin experiencia en materia migratoria o de derechos humanos.

En una revisión de perfiles de los mandos estatales realizada por EL UNIVERSAL, se destaca que actualmente el número de funcionarios al frente de delegaciones del INM con formación castrense suman ocho.

Han sido rolados en los últimos seis años de un estado a otro y en su mayoría se han desempeñado anteriormente como titulares de seguridad pública estatales y sólo dos cuentan con capacitación en derechos humanos.

Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña transformar el INM e impulsar una política migratoria humanista.

Sin embargo, a los pocos meses de su mandato, con el discurso de la corrupción existente en el instituto, inició el proceso para colocar a mandos del Ejército y de la Marina al frente de las delegaciones.

Así, fueron colocados hasta 19 mandos castrenses al frente de las delegaciones en los estados del INM. Sin embargo, la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes en un incendio en la estación migratoria, comenzaron a disminuir los perfiles castrenses en el instituto a sólo ocho en la actualidad.

El delegado del INM en Campeche es el general brigadier Pedro Alberto Alcalá López, quien tiene una trayectoria de 37 años en el Ejército y Fuerza Área Mexicana, así como en diferentes instituciones del gobierno federal. Fue delegado del INM en Chihuahua antes de la tragedia donde murieron 40 extranjeros.

En Colima, el delegado del INM es el capitán de navío, Gil Manuel Larios Gutiérrez. Él fue agregado naval militar de la Embajada de México en Panamá. Cuando fue delegado en Campeche, en 2022, fue acusado por migrantes cubanos por retener a 24 de ellos sin ningún motivo.

En la delegación del instituto en Durango está el general de brigada en retiro, Pedro Enrique Fernández Ortiz, quien es de los únicos cuadros castrenses en el INM que tiene un perfil más adecuado para el cargo. Cuenta con especialidad en derechos humanos y ha participado en otras secretarías como agregado militar.

En el estado de Oaxaca está Sergio Iván Cadena Lira, capitán e ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar, quien fue jefe de la policía en Boca del Río, Veracruz.

La representación del INM en Puebla está a cargo del capitán Luis Fernando Riviello Rodríguez, y quien fue jefe de sección de la 30 Zona Militar con sede en Tabasco.

En Quintana Roo, Carlos Manuel Bandala González, contralmirante, ingeniero en Ciencias Navales, fue director de la Escuela de Guerra Naval del Centro de Estudios Superiores Navales y cuenta con maestrías en Seguridad Nacional.

En el caso de la delegación del INM en San Luis Potosí, está a cargo de Pedro León Álvarez Alcacio, general en retiro, con especialidad en construcciones militares. Sin estudios o antecedentes en migración.

La delegación del INM en Sonora es encabezada por Paulo César Lavín Aldama, capitán de fragata, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública. Sin experiencia en migración o derechos humanos.

LOS RESTANTES

Los 24 delegados restantes del instituto, con excepción de uno, son herencia de López Obrador y Francisco Garduño.

Son perfiles emanados de Morena y de otros partidos, sin un perfil académico adecuado al tema migratorio en su mayoría, algunos provenientes de instituciones policiacas o con formación criminológica, con alguna excepción con formación en derechos humanos.

En Aguascalientes, el delegado del instituto es Ignacio Fraire Zúñiga, exsecretario de Agricultura en Zacatecas, quien ha militado en el PRD y ahora Morena, e incluso fundó su partido llamado Partido por la Paz para Zacatecas. No cuenta experiencia en materia migratoria. Entre logros que presume en redes es que ha participado como maratonista en Berlín, Boston, Chicago, Nueva York, Londres y Tokio.

En la oficina de Representación del INM en Baja California está Jorge Alejandro Palau Hernández, egresado de la licenciatura de Derecho, y de la maestría en Política Criminal de la UNAM. En el anterior sexenio estuvo como encargado de la estación migratoria de la Ciudad de México, y antes, en 2021, de la estación de Tapachula, Chiapas.

La representación del INM en Chiapas está a cargo de Farah Gertrudis Cerdio Moisés, cuyo grado académico no aparece en la página del instituto.

En Chihuahua está Zaira Carrasco Flores, sin grado de estudios en la página del INM. Es hija del expresidente municipal de Ojinaga, César Carrasco Baeza.

En la Ciudad de México se mantiene Julio César Magaña Segura, considerado cercano a Francisco Garduño.

La delegación del INM en Coahuila, Sonia Leticia Guardiola Alemán, quien de acuerdo con el INM tiene una licenciatura en Derecho, pero se desconoce experiencia previa en política migratoria.

En Guanajuato, Marcela Rueda Luna es licenciada en Relaciones Internacionales y ha trabajado en una coordinación en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Fidel Gaona Urbina, licenciado en Derecho, es el delegado en Jalisco, pero también fue subdirector general de Policía y Tránsito Municipal de Ecatepec.

En Morelos, el delegado migratorio es Sergio A. Martínez C. Arroyo, quien también fue delegado en Hidalgo. No aparece ninguna referencia a su grado de estudios.

En la delegación del INM en Querétaro se encuentra Jorge Luis Montes Nieves, exdiputado federal, morenista, cuenta con la profesión de sicólogo, coordinador estatal de ese partido, cercano a Mario Delgado y sin experiencia en materia migratoria.

En Tamaulipas, Segismundo Doguin Martínez, criminólogo, ex director de Seguridad Pública en Coahuila y también exdirector ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La delegación de Tlaxcala la maneja Juan Moisés Huerta Romero, de extracción morenista, primo del diputado local de Puebla, Julio Huerta Gómez; se desempeñó durante la administración del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta como director de Vinculación Gubernamental. No se señala ningún grado académico en el registro del INM.

TRAYECTORIA

* Pedro Alberto Alcalá López

Campeche

General brigadier retirado de la Fuerza Área Mexicana. Fue delegado del INM en Chihuahua antes de la tragedia en la estación de Juárez.

* Gil Manuel Larios Gutiérrez

Colima

Capitán de navío y exagregado naval militar de la Embajada de México en Panamá. Fue delegado en Campeche en 2022.

* Pedro Enrique Fernández Ortiz

Durango

General de brigada en retiro. Con especialidad en derechos humanos; ha sido agregado militar en otras secretarías.

* Sergio Iván Cadena Lira

Oaxaca

Capitán e ingeniero en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar. Fue jefe de la policía en Boca del Río, Veracruz.

* Luis Fernando Riviello Rodríguez

Puebla

Capitán del Ejército, fue jefe de sección de la 30 Zona Militar en Tabasco. Participó en el arranque del Programa Héroes Paisanos.

* Carlos Manuel Bandala González

Quintana Roo

Contralmirante e ingeniero en Ciencias Navales. Fue director de la Escuela de Guerra Naval, cuenta con maestrías en Seguridad Nacional.

* Pedro León Álvarez Alcacio

San Luis Potosí

General en retiro e ingeniero especialista en construcciones militares. Sin estudios o antecedentes en migración.

* Paulo César Lavín Aldama

Sonora

Capitán de fragata e ingeniero en Ciencias Navales. Cuenta con especialidad en Administración Naval.

OTROS PERFILES

Sin ser militares, algunos otros delegados destacan por su perfil político.

* Ignacio Fraire Zúñiga

Aguascalientes.

Es exsecretario de Agricultura en Zacatecas, exmilitante del PRD y ahora militante en Morena. Fundó el Partido por la Paz para Zacatecas. En redes presume ser maratonista.

* Jorge Alejandro Palau Hernández

Delegado en Baja California.

Egresado de la licenciatura de Derecho y de la maestría en Política Criminal de la UNAM. En el sexenio anterior estuvo en las delegaciones del INM en Ciudad de México y Tapachula, Chiapas.

* Farah Gertrudis Cerdio Moisés

Delegada en Chiapas.

Su grado académico no aparece en la página del instituto.

* Zaira Carrasco Flores

Delegada en Chihuahua.

Sin grado de estudios reportados en la página del Instituto Nacional de Migración. Es hija del expresidente municipal de Ojinaga, César Carrasco Baeza.

* Julio César Magaña

Ocupa la titularidad en la Ciudad de México.

Es licenciado en Derecho por el Instituto Ejecutivo Mexicano, una institución con sede en Capulhuac, Estado de México, según registro en el Instituto Nacional de Migración.

* Sonia Leticia Guardiola

Delegada en Coahuila.

Es licenciada en Derecho, sin mayor referencia a su experiencia en política migratoria.

* Fidel Gaona Urbina

Delegado en Jalisco.

Tiene la formación educativa de la licenciatura en Derecho. También fue subdirector general de Policía y Tránsito Municipal de Ecatepec.