Permanece cerrada oficina de Inzunza en el Senado desde hace seis días

CDMX.-Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, cumple seis días sin visitar su oficina en el Senado. El miércoles de la semana pasada, luego que la Fiscalía de Nueva York hizo públicos los cargos en su contra, el morenista salió de su oficina con mochila en la espalda y, sin dar aviso, abandonó la Cámara alta.

Ese mismo día se tenía contemplado que el senador participara en la sesión de instalación de la Comisión Permanente, pero su lugar lo asumió la senadora Simey Olvera.

De acuerdo con testimonios, el sinaloense no solía informar sobre sus movimientos en el Senado, por lo que pasaron varias horas para que su equipo se diera cuenta de que ya se había ido. MAÑANA PROMETIÓ ACUDIR A SESIÓN Inzunza, descrito como “hermético”, no tiene pertenencias en su oficina, sino que la mantiene como se la entregaron.

El legislador prometió el sábado pasado que acudirá mañana a la siguiente sesión de la Comisión Permanente, para la que se estaba preparando.

”Esta semana, el miércoles, estaremos iniciando los trabajadores de la Comisión Permanente, ahí nos vemos”, dijo en un video que grabó desde su natal Badiraguato.

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