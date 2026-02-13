CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México
Se solicitó a la ciudadanía a evitar la exposición durante los máximos picos de contaminación ambiental
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa activa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con las medidas correspondientes, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir los riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.
El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que los modelos meteorológicos muestran la persistencia de un sistema de alta presión sobre la región central del país, lo que ocasiona viento débil, cielo despejado y un ambiente brumoso, con temperaturas máximas previstas de entre 26 y 27 grados Celsius.
Estas condiciones favorecerán la formación y acumulación de ozono durante la tarde, motivo por el cual se prevé un deterioro en la calidad del aire a lo largo de la jornada.
ESTAS SON LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA POBLACIÓN
La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente a infantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Se recomienda no realizar actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre en ese horario. Asimismo, deberán suspenderse las actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponerse eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja no fumar, particularmente en espacios cerrados.
La población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la aplicación “Aire”, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X @Aire_CDMX o el teléfono 55 5278 9931, extensión 1.
ACCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES
Para disminuir la generación de contaminantes, se recomienda facilitar y mantener el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir traslados. También se sugiere evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes y productos con solventes.
Asimismo, se aconseja cargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas, sin continuar el llenado una vez liberado el seguro de la pistola; revisar y reparar fugas de gas doméstico; y reducir el consumo de combustibles en el hogar, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y utilizando recipientes con tapa al cocinar.
RESTRICCIONES EN CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
Como parte de la Fase I, este viernes 9 de enero de 2026 deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas:
* Vehículos particulares con holograma de verificación 2.
* Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0.
* Vehículos con holograma “00” y “0”, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.
* Vehículos sin holograma de verificación, incluidos antiguos, de demostración, traslado, nuevos, con pase turístico o placas foráneas, a los que se aplican las mismas restricciones que al holograma 2.
* El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en PAR.
* Vehículos de carga local o federal, que dejarán de circular de 6:00 a 10:00 horas, salvo los inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Estado de México.
* Taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que tengan restricción conforme a los criterios anteriores, los cuales deberán suspender su circulación de 10:00 a 22:00 horas.