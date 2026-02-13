$!CAMe mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa activa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, junto con las medidas correspondientes, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir los riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México detalló que los modelos meteorológicos muestran la persistencia de un sistema de alta presión sobre la región central del país, lo que ocasiona viento débil, cielo despejado y un ambiente brumoso, con temperaturas máximas previstas de entre 26 y 27 grados Celsius.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum aclara que sí hay Litio en México, pero cuesta mucho extraerlo

Estas condiciones favorecerán la formación y acumulación de ozono durante la tarde, motivo por el cual se prevé un deterioro en la calidad del aire a lo largo de la jornada.

ESTAS SON LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES OFICIALES PARA LA POBLACIÓN

La CAMe exhorta a la ciudadanía a evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente a infantes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se recomienda no realizar actividades cívicas, culturales, recreativas ni ejercicio al aire libre en ese horario. Asimismo, deberán suspenderse las actividades organizadas por instituciones públicas o privadas y posponerse eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. También se aconseja no fumar, particularmente en espacios cerrados.

La población puede mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de la aplicación “Aire”, el sitio www.aire.cdmx.gob.mx, la cuenta de X @Aire_CDMX o el teléfono 55 5278 9931, extensión 1.