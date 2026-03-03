Persiste pobreza laboral en 6.5 de cada 10 hogares mexicanos

    Persiste pobreza laboral en 6.5 de cada 10 hogares mexicanos
    Gonzalo Hernández Licona, Director del Observatorio Social CEEY SONA CES MYWDES TICOUN durante la Presentación “Resultados sobre la persistencia de la pobreza laboral en México. CUARTOSCURO

Pese a una ligera reducción en los indicadores nacionales durante 2025, 7.8 millones de familias permanecen atrapadas bajo el umbral del ingreso mínimo alimentario, enfrentando graves barreras para la movilidad social

Casi dos terceras partes, 65.7 por ciento, de los hogares en situación de pobreza laboral al cierre de 2024 permanecieron en esa condición un año después, advierte un reporte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El dato implica que 7.8 millones de hogares no lograron superar el umbral del ingreso mínimo necesario para adquirir la canasta alimentaria en 2025.

El informe reconoce que en 2025 se registró a nivel nacional una disminución tanto de la proporción de hogares en pobreza laboral, de 36.9 a 35.3 por ciento, como de su persistencia, de 66.9 a 65.7 por ciento.

No obstante, remarca, la todavía elevada proporción de hogares que no logran superar esa condición plantea la necesidad de realizar ajustes en la política social.

”Que bueno que la pobreza ha bajado, la pobreza laboral y la pobreza amplia, pero en lo que hay que poner atención es en esos hogares en los que persiste la pobreza”, indicó ayer Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY, durante la presentación del informe.

”El asunto es en dónde ponen atención los gobiernos y la sociedad para que puedan salir de la pobreza todos, no solamente algunos”.

El reporte advierte que los hogares que permanecen mucho tiempo en la pobreza enfrentan mayores barreras y menos movilidad social.

El reporte señala diferencias importantes entre las entidades federativas.

”En Guerrero, Oaxaca y Chiapas la persistencia en pobreza laboral es mayor a 70 por ciento. Por su parte, en Baja California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, Campeche, Baja California, Aguascalientes y Tabasco esta cifra es menor a 60 por ciento”, detalla.

Por su tamaño, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla son los estados que más aportan al indicador de persistencia en pobreza laboral.

Entre 2024 y 2025 esta persistencia se redujo en Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato y Durango; mientras que se incrementó en Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Nuevo León, entre otros estados.

El CEEY considera indispensable reducir la persistencia en pobreza laboral enfocando los esfuerzos en los hogares que enfrentan mayores barreras.

”Estos son clave para impulsar una verdadera movilidad social y para evitar que la pobreza se reproduzca de generación en generación”, apunta.

