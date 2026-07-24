Marcelo Ebrard afirma que arancel de EU por trabajo forzoso no modifica condiciones para México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Marcelo Ebrard afirma que arancel de EU por trabajo forzoso no modifica condiciones para México
    Marcelo Ebrard aseguró que el arancel de 10% impuesto por Estados Unidos no cambia el esquema comercial para las exportaciones mexicanas protegidas por el T-MEC. Cuartocsuro

Marcelo Ebrard afirmó que el arancel de 10% anunciado por EU no modifica las condiciones para más del 80% de las exportaciones mexicanas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el nuevo arancel del 10% anunciado por el Gobierno de Estados Unidos a las importaciones mexicanas no alterará las condiciones comerciales del país, dado que más del 80% de las exportaciones nacionales se mantienen blindadas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La postura de la Secretaría de Economía surge tras la orden emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Washington determinó aplicar dicha sanción tributaria a México y a otras 16 naciones bajo el argumento de que no combaten de manera suficiente el trabajo forzoso, como parte de su estrategia contra lo que considera prácticas desleales en el comercio internacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-y-eu-concluyen-ronda-del-t-mec-abordan-acero-autos-agricultura-y-seguridad-economica-BK22393651

EBRARD AFIRMA QUE LA MEDIDA NO CAMBIA EL ESQUEMA COMERCIAL PARA MÉXICO

A través de un video publicado el jueves en su cuenta de X, Marcelo Ebrard informó que el gobierno mexicano mantiene las conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y que ese mismo día sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el avance de las negociaciones bilaterales.

El funcionario explicó que ambos gobiernos continúan buscando acercar posiciones con base en la integración económica existente entre ambos países.

Asimismo, señaló que la resolución anunciada por la USTR corresponde a la aplicación de la denominada “Sección 301”, mediante la cual se sustituyen disposiciones previas relacionadas con medidas comerciales aplicables a alrededor de 60 países.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 23JULIO2026.- Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, a su salida de la Secretaría de Economía, en el marco de la reanudación de las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado comercial de América del Norte. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 23JULIO2026.- Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, a su salida de la Secretaría de Economía, en el marco de la reanudación de las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el Tratado comercial de América del Norte. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Camila Ayala Benabib

MÁS DEL 80% DE LAS EXPORTACIONES CONTINÚA PROTEGIDO POR EL T-MEC

Tras revisar el contenido de la resolución, Ebrard indicó que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC permanecen excluidas de la aplicación del nuevo arancel.

Precisó que ese universo representa más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, por lo que, según dijo, no existe un cambio en las condiciones comerciales vigentes para esos productos.

El secretario agregó que el arancel del 10% anunciado por Washington ya se aplicaba anteriormente a las mercancías que no cumplen con las disposiciones de origen establecidas en el tratado comercial, por lo que únicamente cambió el fundamento jurídico bajo el cual se impone la medida.

GOBIERNO MEXICANO YA CONOCÍA LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Marcelo Ebrard afirmó que el Gobierno de México había sido informado previamente sobre la resolución por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Indicó que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, notificó los detalles de la medida a la presidenta Claudia Sheinbaum durante las reuniones sostenidas en el marco de la revisión del T-MEC.

El titular de Economía sostuvo que la resolución no modifica la posición comercial de México ni implica cambios en el arancel efectivo que actualmente pagan las exportaciones nacionales.

Además, explicó que la publicación de la resolución respondió al vencimiento del plazo establecido por las autoridades estadounidenses para emitirla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-tiene-un-nuevo-arancel-sheinbaum-asegura-que-se-mantiene-esquema-actual-HK22393400

MÉXICO MANTIENE EL MISMO NIVEL ARANCELARIO

Al concluir su mensaje, Ebrard reiteró que el nivel del arancel aplicable a México permanece en 10%, el mismo porcentaje que ya enfrentaban los productos fuera del cumplimiento del T-MEC.

Añadió que otros países incluidos en la resolución recibieron tasas superiores, de hasta 12.5%, por lo que, desde la perspectiva del Gobierno de México, las condiciones para las exportaciones mexicanas permanecen sin modificaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Personajes


Marcelo Ebrard

Organizaciones


Secretaría De Economía

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Dos de los imputados en la causa por huachicol fiscal en Saltillo enfrentarán el proceso en arresto domiciliario, mientras avanza la investigación federal.

Señalados por huachicol fiscal en Saltillo permanecerán bajo arresto domiciliario
Saltillo registró un incremento quincenal de 0.35% en los precios, por encima del promedio nacional; Ciudad Acuña presentó una variación quincenal de 0.47%

Saltillo, entre las ciudades con mayor alza de precios; papa, manzana y melón encarecen la canasta
El caso de Rocky ha provocado manifestaciones para exigir justicia y sanciones ejemplares por el maltrato animal.

Caso Rocky: Morelos, Guerrero y Oaxaca encabezan las penas más severas por maltrato animal; Coahuila alcanza hasta 8 años
Gilberto Mora elevó su valor de mercado tras disputar cuatro partidos con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal a causa de su edad y estado de salúd?

¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?
Analizamos la abismal diferencia de fortuna entre Ismael Zambada y Joaquín Guzmán tras las sentencias dictadas en Nueva York.

¿‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada?... quién de los 2 líderes del Cártel de Sinaloa era más rico
La CNDH exhortó a las autoridades de Tamaulipas a esclarecer la muerte de una adolescente, garantizar justicia y revisar los protocolos de academias militarizadas.

CNDH pide investigación con perspectiva de género por muerte de Dafne Zapata en academia militarizada