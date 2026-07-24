Marcelo Ebrard afirma que arancel de EU por trabajo forzoso no modifica condiciones para México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el nuevo arancel del 10% anunciado por el Gobierno de Estados Unidos a las importaciones mexicanas no alterará las condiciones comerciales del país, dado que más del 80% de las exportaciones nacionales se mantienen blindadas bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La postura de la Secretaría de Economía surge tras la orden emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Washington determinó aplicar dicha sanción tributaria a México y a otras 16 naciones bajo el argumento de que no combaten de manera suficiente el trabajo forzoso, como parte de su estrategia contra lo que considera prácticas desleales en el comercio internacional.

EBRARD AFIRMA QUE LA MEDIDA NO CAMBIA EL ESQUEMA COMERCIAL PARA MÉXICO A través de un video publicado el jueves en su cuenta de X, Marcelo Ebrard informó que el gobierno mexicano mantiene las conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y que ese mismo día sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar el avance de las negociaciones bilaterales. El funcionario explicó que ambos gobiernos continúan buscando acercar posiciones con base en la integración económica existente entre ambos países. Asimismo, señaló que la resolución anunciada por la USTR corresponde a la aplicación de la denominada “Sección 301”, mediante la cual se sustituyen disposiciones previas relacionadas con medidas comerciales aplicables a alrededor de 60 países.

MÁS DEL 80% DE LAS EXPORTACIONES CONTINÚA PROTEGIDO POR EL T-MEC Tras revisar el contenido de la resolución, Ebrard indicó que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC permanecen excluidas de la aplicación del nuevo arancel. Precisó que ese universo representa más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, por lo que, según dijo, no existe un cambio en las condiciones comerciales vigentes para esos productos. El secretario agregó que el arancel del 10% anunciado por Washington ya se aplicaba anteriormente a las mercancías que no cumplen con las disposiciones de origen establecidas en el tratado comercial, por lo que únicamente cambió el fundamento jurídico bajo el cual se impone la medida. GOBIERNO MEXICANO YA CONOCÍA LA DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS Marcelo Ebrard afirmó que el Gobierno de México había sido informado previamente sobre la resolución por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Indicó que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, notificó los detalles de la medida a la presidenta Claudia Sheinbaum durante las reuniones sostenidas en el marco de la revisión del T-MEC. El titular de Economía sostuvo que la resolución no modifica la posición comercial de México ni implica cambios en el arancel efectivo que actualmente pagan las exportaciones nacionales. Además, explicó que la publicación de la resolución respondió al vencimiento del plazo establecido por las autoridades estadounidenses para emitirla.

MÉXICO MANTIENE EL MISMO NIVEL ARANCELARIO Al concluir su mensaje, Ebrard reiteró que el nivel del arancel aplicable a México permanece en 10%, el mismo porcentaje que ya enfrentaban los productos fuera del cumplimiento del T-MEC. Añadió que otros países incluidos en la resolución recibieron tasas superiores, de hasta 12.5%, por lo que, desde la perspectiva del Gobierno de México, las condiciones para las exportaciones mexicanas permanecen sin modificaciones.