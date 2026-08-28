Pide el Comité Internacional de la Cruz Roja a México, a realizar búsquedas más efectivas de las personas desaparecidas

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México
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    Pide el Comité Internacional de la Cruz Roja a México, a realizar búsquedas más efectivas de las personas desaparecidas
    Madres buscadoras protestaron el pasado 18 de junio a un costado del Ángel de la Independencia en Ciudad de México. Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez

El CICR advierte que el que exista una legislación, esta no es suficiente si esta no se traduce en políticas públicas y acciones concretas

CIUDAD DE MÉXICO- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) resaltó la necesidad de que México el marco legal en lo que se refiere a las personas desaparecidas derive en realizar búsquedas efectivas y que cuente con un presupuesto y la capacidad forense suficientes, en respuesta a una crisis a las 130 mil personas desaparecidas en el país, detalla la Agencia de Noticias EFE.

Esto ocurre a tan solo dos días de que se conmemore el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que será el próximo 30 de agosto, de acuerdo con EFE el CICR precisó que México forma parte, junto con Argentina, Colombia, Perú y Brasil, del grupo de países latinoamericanos que ya cuentan con leyes para poder hacer frente a este fenómeno.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mexico-130-mil-desaparecidos-LD20017628

No obstante, el Comité Internacional de la Cruz Roja, siendo un desafío que que aún persiste en la región a pesar de los avances normativos llevados a cabo en los últimos años, describe EFE.

En este sentido, a través de un comunicado Mariano Griva, quien es el coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR, explicó “contar con una ley es un paso histórico, pero es el punto de partida, no el fin. Sin activación inmediata, presupuesto protegido y capacidad forense, el marco legal corre el riesgo de quedarse en el papel”.

Por lo que, precisa EFE, el CICR señala que es esencial “garantizar búsquedas urgentes” en las primeras horas en que ocurre una desaparición, a través de “enfoques especializados y diferenciados”, además de “mecanismos interinstitucionales que permitan la participación de las familias durante todo el proceso”

$!Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, abraza a una familiar durante una ceremonia en la Glorieta de las y los Desaparecidos en CDMX, el 12 de julio.
Vanessa Gámez, madre de Ana Ameli García Gamez, abraza a una familiar durante una ceremonia en la Glorieta de las y los Desaparecidos en CDMX, el 12 de julio. Graciela López Herrera

Así también, EFE refiere que el Comité Internacional de la Cruz Roja en la importancia de contar con “presupuestos protegidos” además de políticas de Estado que trasciendan tanto a los gobiernos como a las coyunturas, así como el fortalecimiento de los servicios médico-legales con el propósito de poder recuperar, identificar y restituir dignamente los restos de personas fallecidas.

HAY EN MÉXICO MÁS DE 130 MIL PERSONAS DESAPARECIDAS

Según EFE, el CICR la cifra oficial de personas que aún estás desaparecidas en México por encima de las 130 mil, siendo un un dato que revela la magnitud de la situación y que es parte de una crisis en América Latina.

“En Colombia se han documentado más de 226.000 casos en el contexto de los conflictos armados, mientras Brasil registró 85.233 personas desaparecidas en 2025 y Perú reportó ese mismo año un incremento del 18 %”, señala EFE.

El Comité Internacional de la Cruz Roja acentuó que estos datos deben comprenderse como parte de la realidad de cada país por lo que no es posible “compararse directamente entre sí”.

Así mismo, el CICR precisó, apunta EFE, que aún persisten obstáculos para tener un conocimiento sobe la verdadera dimensión de este fenómeno, esto es derivado de la falta de “registros centralizados y actualizados en la mayoría de los países, además del subregistro provocado, en buena medida, por los riesgos y obstáculos que afrontan muchas familias para acudir a las instituciones”.

“Toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada, y toda familia, al derecho a saber, sin importar las circunstancias ni el tiempo transcurrido”, concluyó el Comité Internacional de la Cruz Roja el organismo, que además exhortó a que las necesidades y la participación de las familias estén en el centro de las políticas públicas.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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