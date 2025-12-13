Pide EU que se investigue la planta de Mondelez en Puebla

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) solicitó a México investigar la situación laboral en la empresa Mondelez México.

Mediante un comunicado, señaló que en el complejo de Puebla se niega el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Adjudicarán, otra vez, la mitad de medicinas para el sector salud

”La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha invocado el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) para revisar si a los trabajadores de Mondelez México, ubicada en la ciudad y estado de Puebla, México, se les está negando el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Estados Unidos ha suspendido la liquidación de las entradas de mercancías no liquidadas de la planta de Mondelez”, explicó.

Asimismo, indicó que el 12 de noviembre de 2025 se recibió una petición por parte de la Unión General de México (UGM), un sindicato independiente mexicano, en donde se alegan continuas denegaciones de derechos en las instalaciones de Mondelez en Puebla.

”La petición alega que Mondelez y el sindicato titular de las instalaciones han violado los derechos de los trabajadores al interferir en la actividad sindical y tomar represalias contra ellos debido a sus intentos de organizar un sindicato independiente en las instalaciones, incluyendo amenazas, negación de acceso a las instalaciones, reasignaciones laborales discriminatorias, despidos y cesantías”, añadió.

Por su parte, la CDI determinó que existen pruebas suficientes y creíbles de una denegación de derechos que permiten la invocación de buena fe de mecanismos de cumplimiento.

”México tiene 10 días para aceptar la revisión y, si la acepta, 45 días a partir de hoy para completarla”, sentenció.

¡Van por buques!

Por otro lado, también solicitó revisar si a los trabajadores de un hotel flotante operado por Bernhard Schulte Shipmanagement Mexico y PMI Norteamérica se les niega el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

BSM proporciona servicios de dotación de buques, incluyendo la gestión técnica y de tripulación, para buques con bandera mexicana y extranjeraMientras que PMI NASA es propietaria de los hoteles flotantes en cuestión y presta servicios de apoyo marítimo y de gestión de buques.

”El 12 de noviembre de 2025, el ILC recibió una petición de RRM de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos, un sindicato independiente mexicano”.

”Alega que las empresas violaron los derechos de los trabajadores al interferir en la actividad sindical de los empleados”, detalló.