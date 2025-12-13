Adjudicarán, otra vez, la mitad de medicinas para el sector salud

El 50.5 por ciento de las medicinas, material de curación y auxiliares de diagnóstico que se concursaron para 2026 para el sector salud quedaron sin contrato, lo que podría llevar a que se asignen mediante adjudicaciones directas por montos masivos, como ocurrió a principios de 2025.

La paraestatal Birmex no logró adjudicar ni la mitad de los suministros de la licitación consolidada, fallada el jueves.

De los 2 mil 29 suministros que se concursaron, mil 26 se tuvieron que declarar desiertos.

También es posible que IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, hospitales de la SecretarÌa de Salud (Ssa) y Pemex hagan compras por su cuenta para cubrir sus necesidades, como ha sido frecuente.

De los suministros desiertos, 140 no tuvieron cotización, mientras que el resto fue declarado no solvente, por razones técnicas o precio por encima del presupuesto autorizado.

Mil 289 propuestas fueron desechadas por su costo. Los suministros desiertos incluyen medicamentos ordinarios como ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol inyectable, el sedante midazolam, fenobarbital, inmunoglobulina humana, nutrición parenteral, alimentos especiales para niños o adultos mayores y fórmula para lactantes, por mencionar algunos.

En cuanto a materiales no hubo contrato para múltiples claves de agujas, desinfectantes, antisépticos, bolsas, catéteres, sondas, tubos, asÌ como equipos para anestesia, implantación de prótesis y procedimientos urológicos, entre muchos otros.

En total, mil 234 propuestas fueron contratadas, pero cubren solo mil 3 claves, pues en el resto se asignó el abastecimiento simultáneo a dos o hasta tres empresas.

La gran ausente fue Laboratorios Pisa, una de las proveedoras fundamentales del sector salud, que, según el fallo, ni siquiera participó en el concurso, cuando en la compra consolidada que se falló en enero ganó 259 contratos.

Compra más modesta

Birmex convocó a esta licitación desde el 16 de octubre y el proceso incluyó una subasta de ofertas subsecuentes con descuentos.

La compra fue más modesta que la convocada a finales de 2024, pues solo era para un máximo de 622.4 millones de piezas o unidades, en contraste con los 4 mil 631 millones de aquel concurso.

El resultado esta vez, con todo, fue mejor que el de dicha compra, cuando solo se asignaron contratos para 39.4 por ciento de las 3 mil 900 claves concursadas.

En la versión de la Ssa esa compra sí funcionó, porque cubrió la mayorÌa de las piezas requeridas, es decir, las claves desiertas fueron las que tenían menos demanda.

Sin embargo, esa licitación fue cancelada en abril por la SecretarÌa Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), por irregularidades que llevaron al reemplazo de los directivos de Birmex, y forzaron la revisión de todos los contratos que ya se habían firmado con las dependencias.

Para cubrir la demanda de suministros desiertos, además, Birmex adjudicó directamente entre enero y marzo contratos por al menos 118 mil millones de pesos, para medicamentos en su gran mayoría fabricados en el extranjero.

Cabe mencionar que, en junio pasado, Birmex hizo una compra “intermedia”, mediante invitación a proveedores, en la que pudo contratar el 69 por ciento de 575 claves.

TABLA

QUEDAN A DEBER

Porcentaje de suministros médicos desiertos en compras consolidadas a cargo de Ssa-Birmex: 2023-42% de 830 suministros

2024-2025-60.6% de 3 mil 900

2025 (intermedia por cancelación de la anterior)-31% de 575

2025-2026-50.5% de 2 mil 29