Pide Farias ayuda a Sheinbaum tras detención ‘sin pruebas’ por huachicol fiscal

Ante la exigencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de presentar pruebas y elementos contundentes en acusaciones penales, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna le solicitó su intervención para que las autoridades respeten sus derechos, ya que asegura que él ha sido encarcelado sin pruebas irrebatibles.

En su quinta carta enviada a la mandataria, el procesado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal se queja de que las autoridades investigadoras pretenden reservar, por motivos de seguridad nacional, toda información que sirva para demostrar su inocencia, un hecho que afirma lo pone en un estado completo de indefensión.

“Que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina me proporcionen la información solicitada como derecho de defensa y así seamos congruentes con la justicia que usted dice que los mexicanos contamos y merecemos” , demanda.