$!Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la extinción de dominio de treinta cuentas bancarias de la proveedora de servicios petroleros Marinsa, y de su dueño, José Luis Zavala Solís, por considerar que fueron usadas para lavar dinero.

Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos, que, si bien es un monto significativo para un juicio de extinción, solo representan una porción de los fondos manejados por Marinsa en el sexenio pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León

Grupo Reforma publicó en abril que la FGR investigaba a Marinsa y Zavala por lavado, y que entre 2019 y 2021, la empresa había registrado depósitos por 30 mil 546 millones de pesos, de los que sólo 17 mil 860 millones 807 mil 266 pesos tenían un origen legal documentado.

La FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar, pero el expediente principal para extinguir las cuentas se lleva actualmente en el Juzgado Primero, que el 18 de noviembre publicó un edicto para emplazar a personas que pudieran tener interés sobre el dinero.

Marinsa ha impugnado este proceso mediante amparos en Campeche, donde tiene su sede, y varios terceros afectados con los que tiene deudas han solicitado levantar el aseguramiento. Si se declara la extinción, el dinero pasará al Gobierno, aun si no se declara a la empresa o su dueño culpables por algún delito.