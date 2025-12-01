Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero

México
/ 1 diciembre 2025
    Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero
    Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO

La FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la extinción de dominio de treinta cuentas bancarias de la proveedora de servicios petroleros Marinsa, y de su dueño, José Luis Zavala Solís, por considerar que fueron usadas para lavar dinero.

Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos, que, si bien es un monto significativo para un juicio de extinción, solo representan una porción de los fondos manejados por Marinsa en el sexenio pasado.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León

Grupo Reforma publicó en abril que la FGR investigaba a Marinsa y Zavala por lavado, y que entre 2019 y 2021, la empresa había registrado depósitos por 30 mil 546 millones de pesos, de los que sólo 17 mil 860 millones 807 mil 266 pesos tenían un origen legal documentado.

La FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar, pero el expediente principal para extinguir las cuentas se lleva actualmente en el Juzgado Primero, que el 18 de noviembre publicó un edicto para emplazar a personas que pudieran tener interés sobre el dinero.

Marinsa ha impugnado este proceso mediante amparos en Campeche, donde tiene su sede, y varios terceros afectados con los que tiene deudas han solicitado levantar el aseguramiento. Si se declara la extinción, el dinero pasará al Gobierno, aun si no se declara a la empresa o su dueño culpables por algún delito.

$!Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero

LIBRARON BLOQUEO DE UIF

En febrero de 2023, las cuentas de Marinsa, de Zavala, de su hermano José Antonio y de otras filiales de Cemza, su grupo empresarial, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también por sospechas de lavado, pese a lo cual Pemex le siguió adjudicando contratos.

En junio de 2023, ya con las cuentas bloqueadas, Pemex adjudicó directamente a Marinsa y Enermar, otra filial de Cemza, dos contratos por 160 millones de pesos, con vigencia hasta el cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos miniabastecedores.

En marzo de 2023, el área jurídica de Pemex había ordenado no celebrar contratos con Marinsa, debido a incumplimientos en el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos previos, pero ese veto fue levantado el 20 de abril del mismo año.

Ante el bloqueo de la UIF, varios jueces federales concedieron suspensiones que obligaron a seguir permitiendo el acceso a las cuentas en ocho bancos distintos, muchas que, a estas alturas, ya tienen saldos raquíticos de unos cuantos miles de pesos o dólares.

Marinsa es una contratista tradicional de Pemex que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países, mientras que Enermar, cuya razón social es Servicios Marinos del Sureste, es proveedora de diésel marino para barcos y plataformas.

Con sede en Ciudad del Carmen, Grupo Cemza ganó sólo en 2019 contratos de Pemex por más de 12 mil millones de pesos.

Uno por 231 millones de pesos fue cancelado porque lo obtuvo en asociación con la empresa de Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Temas


Corrupción
LAVADO DE DINERO

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político.

Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías.

Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas
El nuevo documental sobre Emma Coronel expone cómo pasó de una adolescencia rural marcada por carencias a una relación clandestina, controlada y llena de asimetrías con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán
La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

Legisladores celebrarán aguinaldo y bonos con una bolsa de más de 208 mdp
El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez y la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, encienden el pino monumental de Villamagia Coahuila 2025.

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas