Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero
La FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal la extinción de dominio de treinta cuentas bancarias de la proveedora de servicios petroleros Marinsa, y de su dueño, José Luis Zavala Solís, por considerar que fueron usadas para lavar dinero.
Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos, que, si bien es un monto significativo para un juicio de extinción, solo representan una porción de los fondos manejados por Marinsa en el sexenio pasado.
Grupo Reforma publicó en abril que la FGR investigaba a Marinsa y Zavala por lavado, y que entre 2019 y 2021, la empresa había registrado depósitos por 30 mil 546 millones de pesos, de los que sólo 17 mil 860 millones 807 mil 266 pesos tenían un origen legal documentado.
La FGR pidió el aseguramiento de las cuentas al Juzgado Tercero de Extinción de Dominio desde 2024, como medida cautelar, pero el expediente principal para extinguir las cuentas se lleva actualmente en el Juzgado Primero, que el 18 de noviembre publicó un edicto para emplazar a personas que pudieran tener interés sobre el dinero.
Marinsa ha impugnado este proceso mediante amparos en Campeche, donde tiene su sede, y varios terceros afectados con los que tiene deudas han solicitado levantar el aseguramiento. Si se declara la extinción, el dinero pasará al Gobierno, aun si no se declara a la empresa o su dueño culpables por algún delito.
LIBRARON BLOQUEO DE UIF
En febrero de 2023, las cuentas de Marinsa, de Zavala, de su hermano José Antonio y de otras filiales de Cemza, su grupo empresarial, fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también por sospechas de lavado, pese a lo cual Pemex le siguió adjudicando contratos.
En junio de 2023, ya con las cuentas bloqueadas, Pemex adjudicó directamente a Marinsa y Enermar, otra filial de Cemza, dos contratos por 160 millones de pesos, con vigencia hasta el cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos miniabastecedores.
En marzo de 2023, el área jurídica de Pemex había ordenado no celebrar contratos con Marinsa, debido a incumplimientos en el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos previos, pero ese veto fue levantado el 20 de abril del mismo año.
Ante el bloqueo de la UIF, varios jueces federales concedieron suspensiones que obligaron a seguir permitiendo el acceso a las cuentas en ocho bancos distintos, muchas que, a estas alturas, ya tienen saldos raquíticos de unos cuantos miles de pesos o dólares.
Marinsa es una contratista tradicional de Pemex que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países, mientras que Enermar, cuya razón social es Servicios Marinos del Sureste, es proveedora de diésel marino para barcos y plataformas.
Con sede en Ciudad del Carmen, Grupo Cemza ganó sólo en 2019 contratos de Pemex por más de 12 mil millones de pesos.
Uno por 231 millones de pesos fue cancelado porque lo obtuvo en asociación con la empresa de Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador.