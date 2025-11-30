AMLO asegura no ser ‘el poder tras el trono’ de Claudia Sheinbaum

El expresidente, Andrés Manuel López Obrador, reafirma que se jubiló de su carrera política, tras aparición pública

El 30 de noviembre, tras una presentación de libro, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, hace su primera aparición pública desde la conclusión de su sexenio.

Desde un video de YouTube, el expresidente originario de Tabasco presentó su nuevo libro ‘Grandeza’; durante el metraje, informó que no hará una gira abierta del libro, con el argumento ‘no hay que hacer sombra’. Medios han interpretado esta justificación como su forma de no ‘opacar’ el mandato de la presidenta actual Claudia Sheinbaum, quien comparte partido político con AMLO.

Se reiteró que dejó la profesión de la política, asegurando que no es ‘la figura máxima detrás del trono’.

Decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, que es el otro problema; actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono’ explicó López Obrador.

En la misma narrativa, el expresidente expresó su apoyo a la mandataria actual, Claudia Sheinbaum, al dedicarle las siguientes palabras ‘Hay que estar apoyando mucho a la presidenta, es la mejor presidenta del mundo, tenemos esa enorme dicha’.

Actualmente, Andrés Manuel López Obrador vive en una hacienda, cuyo nombre refiere como ‘La Chingada’. Se informa que el espacio es ‘tranquilo’, al igual que rodeado por animales.

Al vivir en dicha hacienda, el expolítico quiso reafirmar que está ‘jubilado’ y que su estado actual no es ‘una simulación’.

Junto con los argumentos de su jubilación, AMLO asegura que mantiene una vida rutinaria, con poca vinculación de los eventos que ocurren en el país, al enfatizar que es ‘difícil’ encontrar buena información.

Aseveró que las únicas instancias en las que saldría de su retiro sería para defender a la actual presidenta, a la democracia en México y para prevenir golpes de estados; en su enlistado posicionó a los ‘oligarcas’ y a los ‘corruptos’ como referentes problemáticos hacia las razones por las que dejaría su jubilación.

