Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León

México
/ 1 diciembre 2025
    Detectan nuevo caso de gusano barrenador en Nuevo León
    El Senasica añadió que el riesgo de establecimiento del gusano barrenador en el Estado es mínimo y que la situación epidemiológica se encuentra bajo control. FOTO: REFORMA

Personal médico veterinario de un corral de engorda autorizado de ese municipio atendió oportunamente el caso en una hembra bovina procedente de Veracruz

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó la detección de un nuevo caso del gusano barrenador de ganado en Nuevo León, en el municipio de Montemorelos.

Detalló que personal médico veterinario de un corral de engorda autorizado de ese municipio atendió oportunamente el caso en una hembra bovina procedente de Veracruz y no se identificaron otros animales afectados.

Tras una investigación, se concluyó que el caso corresponde a una movilización, por lo que la infestación ocurrió antes del arribo del ganado a la Entidad, por lo que se suspendió la movilización de ganado desde Veracruz hacia Nuevo León.

El Senasica añadió que el riesgo de establecimiento del gusano barrenador en el Estado es mínimo y que la situación epidemiológica se encuentra bajo control.

