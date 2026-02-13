Pide Javier Corral redefinir la reforma judicial de la 4T

México
/ 13 febrero 2026
    Pide Javier Corral redefinir la reforma judicial de la 4T
    El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado dijo que es necesaria una reflexión “sobre la primera etapa de implementación de la reforma judicial. REFORMA

El senador Javier Corral se decantó no sólo por suprimir el polémico recurso de las tómbolas

Desde las filas de Morena se alzó una voz a favor de que la reforma al Poder Judicial, que la 4T impuso el año pasado, sea corregida.

El senador Javier Corral se decantó no sólo por suprimir el polémico recurso de las tómbolas --con el que fueron electos más de 800 juzgadores-- sino por aplazar la ejecución de la segunda etapa de la reforma, prevista para mediados de 2027, empatada con el proceso federal en que se renovarán 17 Gubernaturas y la Cámara de Diputados.

“Yo sí creo que la reforma judicial debe revisarse antes del 27 (...) Creo que hay que corregir cosas, que hay que reforzar bien el tema del perfil judicial y los comités de evaluación”, propuso en entrevista. --¿Las tómbolas?-- Por supuesto.

“Tiene que haber criterios mucho más claros y definidos del universo de candidatos. Tiene que privilegiarse la profesionalización: la carrera judicial, la experiencia, el conocimiento. Tiene que haber exámenes”.

El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado dijo que es necesaria una reflexión “sobre la primera etapa de implementación de la reforma judicial. Estamos obligados a analizar qué ha pasado en el primer año. Creo que lo podemos hacer antes (de la elección federal de 2027). Creo que ese puede ser un objetivo de este año: hacer una revisión”.

“Hacer una revisión”, detalló, “para asegurar perfiles adecuados y obligar a las entidades federativas, bajo el estándar constitucional, a que también lo hagan, porque donde más se han generado estos casos es en las entidades federativas. Ahí fueron los Gobernadores y Gobernadoras, y se despacharon con la cuchara grande y pusieron a quien quisieron. Y ahora estamos pagando las consecuencias”.

El legislador chihuahuense dijo incluso que le preocupaba “lo que ya en realidad ha estado apareciendo: cómo se transfirió esta reforma a las entidades federativas y cómo ya se están generando casos ejemplares de desconocimiento brutal. Ya la Secretaría de Gobernación lo había dicho: que (la reforma) necesita una cirugía mayor”.

“Consideró que llevar la reforma a la elección de 2027 sería muy complicado. Si de suyo la elección judicial es complicada, con tantos nombres, con tantas boletas, agregarle todos los cargos constitucionales de la elección de 2027 hace una elección sumamente complicada. Yo no recomendaría que se juntaran”, previno.

Respecto de la posibilidad de que fuese pospuesto el desahogo de la segunda etapa, Corral consideró que eso podría derivarse “de la evaluación y de la revisión que se haga. Pero creo que lo podemos hacer antes de ello. O sea: que ese puede ser uno de los objetivos de este año: hacer una revisión”.

