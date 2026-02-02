Corral anuncia agenda amplia en Justicia: ‘Jueces sin Rostro’ y debate por Código Penal único

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 2 febrero 2026
    Corral anuncia agenda amplia en Justicia: ‘Jueces sin Rostro’ y debate por Código Penal único
    Adelantó que la Comisión de Justicia del Senado llevará a cabo el procedimiento para concretar el nombramiento de vacantes de magistrados. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Javier Corral

Organizaciones


Senado De la República

El arranque del periodo ordinario llevará a la Comisión de Justicia a abrir debates que van de figuras procesales sensibles a un rediseño penal de alcance nacional

CDMX.- La Comisión de Justicia del Senado debatirá una agenda de reformas que incluirá un parlamento abierto sobre la figura de “Jueces sin Rostro”, anunció su presidente, Javier Corral Jurado.

En entrevista, el senador adelantó que durante el nuevo periodo ordinario de sesiones también se discutirán la creación de un Código Penal único para el país, reformas a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros asuntos.

TE PUEDE INTERESAR: Antes de inaugurar Santa Fe–Observatorio, Banobras asegura operación con control en tiempo real

Corral explicó que, en el caso de los “Jueces sin Rostro”, se buscará hacer precisiones para garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer que su aplicación sea únicamente en supuestos excepcionales.

“Queremos nosotros adicionarle a la iniciativa una mayor precisión y normatividad. Queremos regular muy bien esta figura que sí bien es cierto es necesaria, sí no regulamos bien su funcionamiento puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Camión urbano impacta contra barda y parabús en Guadalupe, Nuevo León

Y ahí nos vamos a empeñar en una reglamentación que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez realmente excepcional y que tenga reglas muy claras”, puntualizó.

Sobre el planteamiento de un Código Penal único, el exgobernador de Chihuahua señaló que especialistas han pedido abrir el debate para homologar los tipos penales en todo el país, en un contexto en el que ya existe un Código Nacional de Procedimientos Penales.

TE PUEDE INTERESAR: Generales de la Secretaría de Defensa reciben nuevos cargos de alto mando

“Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay quienes advierten que lo ideal o pertinente sería tener una codificación única también en materia sustantiva. Hay algunas peculiaridades, particularidades, singularidades como se cometen los delitos territorialmente en el país, incluso en términos de cantidades. Sin embargo, creo que se pueden lograr”, subrayó.

El senador sostuvo que el debate sobre homologación de tipos penales es relevante porque, en su planteamiento, puede contribuir a una mayor eficacia en la persecución de delitos, al reducir diferencias normativas entre entidades.

Por otra parte, adelantó que la Comisión de Justicia del Senado llevará a cabo el procedimiento para concretar el nombramiento de vacantes de magistrados, como parte de los pendientes institucionales del órgano legislativo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Javier Corral

Organizaciones


Senado De la República

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado