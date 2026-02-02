Corral anuncia agenda amplia en Justicia: ‘Jueces sin Rostro’ y debate por Código Penal único

CDMX.- La Comisión de Justicia del Senado debatirá una agenda de reformas que incluirá un parlamento abierto sobre la figura de “Jueces sin Rostro”, anunció su presidente, Javier Corral Jurado.

En entrevista, el senador adelantó que durante el nuevo periodo ordinario de sesiones también se discutirán la creación de un Código Penal único para el país, reformas a la Ley de Delincuencia Organizada y a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros asuntos.

Corral explicó que, en el caso de los “Jueces sin Rostro”, se buscará hacer precisiones para garantizar el respeto a los derechos humanos y establecer que su aplicación sea únicamente en supuestos excepcionales.

“Queremos nosotros adicionarle a la iniciativa una mayor precisión y normatividad. Queremos regular muy bien esta figura que sí bien es cierto es necesaria, sí no regulamos bien su funcionamiento puede convertirse en un riesgo no solamente para los derechos humanos”, dijo.

“Y ahí nos vamos a empeñar en una reglamentación que haga de esta figura una figura temporal, pero a la vez realmente excepcional y que tenga reglas muy claras”, puntualizó.

Sobre el planteamiento de un Código Penal único, el exgobernador de Chihuahua señaló que especialistas han pedido abrir el debate para homologar los tipos penales en todo el país, en un contexto en el que ya existe un Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay quienes advierten que lo ideal o pertinente sería tener una codificación única también en materia sustantiva. Hay algunas peculiaridades, particularidades, singularidades como se cometen los delitos territorialmente en el país, incluso en términos de cantidades. Sin embargo, creo que se pueden lograr”, subrayó.

El senador sostuvo que el debate sobre homologación de tipos penales es relevante porque, en su planteamiento, puede contribuir a una mayor eficacia en la persecución de delitos, al reducir diferencias normativas entre entidades.

Por otra parte, adelantó que la Comisión de Justicia del Senado llevará a cabo el procedimiento para concretar el nombramiento de vacantes de magistrados, como parte de los pendientes institucionales del órgano legislativo.