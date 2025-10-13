Fiscalía del Estado de México detiene a dos hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan

México
/ 13 octubre 2025
    La FGJEM detiene a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su probable participación en la desaparición de una adolescente en Naucalpan, mientras continúan las labores de búsqueda de la menor de 16 años

Autoridades de Edomex continúan investigando la desaparición de Kimberly Moya tras la detención de dos hombres presuntamente vinculados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36 años, por su probable participación en la desaparición de K.H.M.G., una adolescente de 16 años de edad, registrada en el municipio de Naucalpan.

La captura de ambos sujetos se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de los datos de prueba recabados durante la investigación inicial, la cual estableció su probable participación en los hechos.

Tras la detención, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica. Se recuerda que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no se emita sentencia condenatoria.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE KIMBERLY MOYA?

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:14 horas del 2 de octubre, cuando K.H.M.G. caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa. En ese momento, Gabriel Rafael “N” corrió hacia la adolescente y la dirigió hacia un vehículo Volkswagen sedán gris, conducido por Paulo Alberto “N.”, quien esperaba en la calle Diagonal Minas.

De acuerdo con las indagaciones, ambos sujetos habrían privado de la libertad a la menor, subiéndola al vehículo y huyendo del lugar, con el fin de ocultar su paradero y negar información sobre su ubicación.

ENCUENTRAN BOTAS MANCHADAS CON SANGRE QUE COINCIDE CON EL ADN DE KIMBERLY MOYA

Durante la investigación, la Fiscalía realizó diversas diligencias, incluyendo un cateo en el taller donde Gabriel Rafael “N” trabaja como tornero. Allí se localizaron unas botas color café con manchas hemáticas, motivo por el cual se realizaron análisis de genética forense para confrontar las muestras con las de los padres de la víctima.

Los resultados confirmaron que las manchas presentan coincidencias genéticas con los progenitores de K.H.M.G., indicando alta probabilidad de que pertenezcan a la adolescente.

Adicionalmente, se revisaron videos de cámaras de seguridad, en los que se identificó que las botas en cuestión fueron usadas por Gabriel Rafael “N.” antes de la desaparición.

VEHÍCULO SEDÁN SIGUIÓ A KIMBERLY MOYA PREVIO A SU DESAPARICIÓN, DEMUESTRAN GRABACIONES DE VIGILANCIA

Asimismo, las grabaciones muestran que el vehículo Volkswagen sedán gris siguió de manera continua a la menor desde su domicilio hasta un establecimiento donde realizó unas impresiones, posicionándose finalmente en un punto de la calle Diagonal Minas, donde presuntamente ocurrió la privación de la libertad.

Se revisaron otros videos de fuentes abiertas que mostraban a una adolescente caminando por un andador durante la noche, pero se confirmó que no se trataba de K.H.M.G., sino de otra menor identificada como Dulce.

BÚSQUEDA DE KIMBERLY MOYA CONTINÚA ACTIVA

La Fiscalía, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, continúa con las labores de búsqueda de la adolescente, siguiendo todas las hipótesis posibles y manteniendo la presunción de que la menor se encuentra con vida, de acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas.

El delito de desaparición cometida por particulares, tipificado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece sanciones de 25 a 50 años de prisión, pudiendo incrementarse cuando la víctima sea menor de edad, mujer, embarazada, persona con discapacidad o adulta mayor.

La FGJEM puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 702 8770, así como la aplicación FGJEdomex para reportar cualquier información sobre los detenidos o su posible participación en otros hechos delictivos.

La detención de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” representa un avance en la investigación de la desaparición de K.H.M.G., mientras se continúan las acciones para localizar a la adolescente y esclarecer los hechos.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

