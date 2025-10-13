$!Fiscalía del Estado de México detiene a dos hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan

Tras la detención, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla , donde quedaron a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica. Se recuerda que los detenidos deben ser considerados inocentes mientras no se emita sentencia condenatoria.

La captura de ambos sujetos se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de los datos de prueba recabados durante la investigación inicial, la cual estableció su probable participación en los hechos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) informó la detención de Gabriel Rafael “N” , de 57 años, y Paulo Alberto “N” , de 36 años, por su probable participación en la desaparición de K.H.M.G. , una adolescente de 16 años de edad, registrada en el municipio de Naucalpan.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE KIMBERLY MOYA?

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:14 horas del 2 de octubre, cuando K.H.M.G. caminaba sobre la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa. En ese momento, Gabriel Rafael “N” corrió hacia la adolescente y la dirigió hacia un vehículo Volkswagen sedán gris, conducido por Paulo Alberto “N.”, quien esperaba en la calle Diagonal Minas.

De acuerdo con las indagaciones, ambos sujetos habrían privado de la libertad a la menor, subiéndola al vehículo y huyendo del lugar, con el fin de ocultar su paradero y negar información sobre su ubicación.

ENCUENTRAN BOTAS MANCHADAS CON SANGRE QUE COINCIDE CON EL ADN DE KIMBERLY MOYA

Durante la investigación, la Fiscalía realizó diversas diligencias, incluyendo un cateo en el taller donde Gabriel Rafael “N” trabaja como tornero. Allí se localizaron unas botas color café con manchas hemáticas, motivo por el cual se realizaron análisis de genética forense para confrontar las muestras con las de los padres de la víctima.

Los resultados confirmaron que las manchas presentan coincidencias genéticas con los progenitores de K.H.M.G., indicando alta probabilidad de que pertenezcan a la adolescente.

Adicionalmente, se revisaron videos de cámaras de seguridad, en los que se identificó que las botas en cuestión fueron usadas por Gabriel Rafael “N.” antes de la desaparición.

VEHÍCULO SEDÁN SIGUIÓ A KIMBERLY MOYA PREVIO A SU DESAPARICIÓN, DEMUESTRAN GRABACIONES DE VIGILANCIA

Asimismo, las grabaciones muestran que el vehículo Volkswagen sedán gris siguió de manera continua a la menor desde su domicilio hasta un establecimiento donde realizó unas impresiones, posicionándose finalmente en un punto de la calle Diagonal Minas, donde presuntamente ocurrió la privación de la libertad.

Se revisaron otros videos de fuentes abiertas que mostraban a una adolescente caminando por un andador durante la noche, pero se confirmó que no se trataba de K.H.M.G., sino de otra menor identificada como Dulce.