Reportan narcobloqueos en Matamoros y Río Bravo tras detención de objetivo prioritario en Tamaulipas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Reportan narcobloqueos en Matamoros y Río Bravo tras detención de objetivo prioritario en Tamaulipas
    La detención de un objetivo prioritario desató bloqueos con vehículos de carga en Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas. Redes sociales

Vehículos de carga bloquearon 12 puntos de Matamoros y Río Bravo tras la captura de un presunto integrante de una organización criminal

Vehículos de carga bloquearon este jueves 29 de octubre diversas vialidades de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, luego de la detención de un objetivo prioritario presuntamente vinculado con una organización criminal. Los reportes también alertaron sobre la posible colocación de ponchallantas para impedir la circulación en distintos puntos de la región fronteriza.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la detención fue realizada por elementos de las Fuerzas Federales, quienes trasladaron al detenido para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.

Cae ‘El Semáforo’, presunto jefe regional del CJNG, en Tuxtepec, Oaxaca

Tras la captura, comenzaron a registrarse bloqueos en distintos sectores de ambas ciudades, por lo que las autoridades solicitaron a la población evitar las zonas afectadas y utilizar vías alternas.

¿DÓNDE HAY NARCOBLOQUEOS EN MATAMOROS?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó bloqueos en ocho puntos de Matamoros y pidió a los habitantes tomar precauciones durante sus traslados.

Las vialidades señaladas son:

- Manuel Cavazos Lerma con Calixto Ayala, en la colonia Obrera.

- Sendero Nacional con Emilio Portes Gil, en la colonia Los Arados.

- Pedro Cárdenas con Agapito González, en la colonia Infonavit Buenavista.

- Emilio Portes Gil con Pedro Cárdenas, en la colonia La India.

- Avenida 12 de Marzo con Constituyentes, en la colonia Puerto Rico.

- Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18, en el ejido La Luz.

- Calle Chapultepec con Primero de Mayo, en la colonia Esteros San Pablo.

- Laura Villar con calle Primera, en la colonia Modelo.

Como medida preventiva, elementos de seguridad fueron desplegados en distintos sectores para vigilar las zonas afectadas y dar seguimiento a los reportes.

ALCALDE DE MATAMOROS PIDE EVITAR TRASLADOS INNECESARIOS

Ante los bloqueos, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, pidió a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales.

El edil hizo énfasis en la calle Sexta y Periférico, donde advirtió sobre una posible situación de riesgo, además de recomendar evitar desplazamientos que no sean necesarios.

“Les pido también mantenerse informados a través de las páginas oficiales y a evitar traslados innecesarios. Seguimos al pendiente”, escribió en sus redes sociales.

REPORTAN BLOQUEOS EN CUATRO PUNTOS DE RÍO BRAVO

La Vocería de Seguridad estatal también informó que los bloqueos con vehículos de carga se extendieron a Río Bravo, donde solicitó a los habitantes extremar precauciones y utilizar rutas alternas.

Los puntos reportados son:

- Calle Francisco I. Madero con calle Constitución, en la colonia Zona Industrial.

- Calle Palo Blanco, en la autopista, a la altura del caracol.

- Calle Francisco I. Madero, a la altura del Conalep.

- Caseta de Nuevo Progreso.

Abaten a ‘Chuy Peñuelas’, buscado en EU con recompensa de 5 mdd, tras enfrentamiento en Sinaloa

Las autoridades de seguridad se mantienen desplegadas en distintos sectores para vigilar la situación y atender posibles hechos violentos.

Hasta el momento, la información difundida no precisa la identidad del detenido ni detalla las características de la organización criminal con la que presuntamente estaría relacionado.

Con información de INFOBAE.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcoviolencia
Violencia

Localizaciones


Matamoros

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
true

La última elección humana
América Latina está en proceso de ‘bukeleización’

América Latina está en proceso de ‘bukeleización’
Titiriteo

Titiriteo
La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mecedora de la Directora: historias de terror y leyendas de Saltillo
La secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas, fue detenida tras incumplir tres citatorios; una jueza determinará su situación jurídica por el caso del exalcalde.

Detienen a Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, por el caso Carlos Manzo
Cuauhtémoc Cárdenas cuestionó los resultados oficiales que dieron la victoria a Carlos Salinas de Gortari.

La caída del sistema... la noche del fraude electoral de 1988 en la que Salinas le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más

Las noticias más importantes del 28 de octubre en México: Muere Cuauhtémoc Cárdenas; Choque de trenes en España; Caso Carlos Manzo; Más de 34 horas bloqueo del Tec Saltillo, y más