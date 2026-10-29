Reportan narcobloqueos en Matamoros y Río Bravo tras detención de objetivo prioritario en Tamaulipas

Vehículos de carga bloquearon este jueves 29 de octubre diversas vialidades de Matamoros y Río Bravo, Tamaulipas, luego de la detención de un objetivo prioritario presuntamente vinculado con una organización criminal. Los reportes también alertaron sobre la posible colocación de ponchallantas para impedir la circulación en distintos puntos de la región fronteriza. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la detención fue realizada por elementos de las Fuerzas Federales, quienes trasladaron al detenido para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su identidad.

Tras la captura, comenzaron a registrarse bloqueos en distintos sectores de ambas ciudades, por lo que las autoridades solicitaron a la población evitar las zonas afectadas y utilizar vías alternas.

¿DÓNDE HAY NARCOBLOQUEOS EN MATAMOROS? La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó bloqueos en ocho puntos de Matamoros y pidió a los habitantes tomar precauciones durante sus traslados. Las vialidades señaladas son: - Manuel Cavazos Lerma con Calixto Ayala, en la colonia Obrera. - Sendero Nacional con Emilio Portes Gil, en la colonia Los Arados. - Pedro Cárdenas con Agapito González, en la colonia Infonavit Buenavista. - Emilio Portes Gil con Pedro Cárdenas, en la colonia La India. - Avenida 12 de Marzo con Constituyentes, en la colonia Puerto Rico.

- Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18, en el ejido La Luz. - Calle Chapultepec con Primero de Mayo, en la colonia Esteros San Pablo. - Laura Villar con calle Primera, en la colonia Modelo. Como medida preventiva, elementos de seguridad fueron desplegados en distintos sectores para vigilar las zonas afectadas y dar seguimiento a los reportes.

ALCALDE DE MATAMOROS PIDE EVITAR TRASLADOS INNECESARIOS Ante los bloqueos, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, pidió a la población tomar precauciones y mantenerse atenta a la información difundida por los canales oficiales. El edil hizo énfasis en la calle Sexta y Periférico, donde advirtió sobre una posible situación de riesgo, además de recomendar evitar desplazamientos que no sean necesarios. “Les pido también mantenerse informados a través de las páginas oficiales y a evitar traslados innecesarios. Seguimos al pendiente”, escribió en sus redes sociales.

REPORTAN BLOQUEOS EN CUATRO PUNTOS DE RÍO BRAVO La Vocería de Seguridad estatal también informó que los bloqueos con vehículos de carga se extendieron a Río Bravo, donde solicitó a los habitantes extremar precauciones y utilizar rutas alternas. Los puntos reportados son: - Calle Francisco I. Madero con calle Constitución, en la colonia Zona Industrial. - Calle Palo Blanco, en la autopista, a la altura del caracol. - Calle Francisco I. Madero, a la altura del Conalep. - Caseta de Nuevo Progreso.

Las autoridades de seguridad se mantienen desplegadas en distintos sectores para vigilar la situación y atender posibles hechos violentos. Hasta el momento, la información difundida no precisa la identidad del detenido ni detalla las características de la organización criminal con la que presuntamente estaría relacionado. Con información de INFOBAE.