Pierde México 5.5 millones de hectáreas de bosque en 25 años

México
/ 22 octubre 2025
    Pierde México 5.5 millones de hectáreas de bosque en 25 años
    De acuerdo con la FAO, ha disminuido la tasa de deforestación en todo el mundo, incluido México. FOTO: CUARTOSCURO

La superficie reducida entre 2000 y 2025 equivale a un 5 por ciento del total de bosque en el País

La superficie de bosques en México se redujo 5 por ciento entre el año 2000 y 2025, es decir disminuyó en 3.3 millones de hectáreas, de acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

No obstante, el ritmo de pérdida se redujo en los últimos 10 años respecto a hace tres décadas.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex limpia derrame en Veracruz y reactiva ducto Poza Rica–Madero tras lluvias e inundaciones

El informe sobre el país de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés) 2025, difundida este miércoles, indica que la superficie de bosques pasó de 69.5 millones de hectáreas a principios de siglo a 66.2 millones este año.

Detalla que mientras la superficie de bosque primario con proceso de regeneración natural disminuyó en 2.9 millones de hectáreas en el periodo, la de bosque plantado aumentó en 78 mil hectáreas.

México registraría este año, según las proyecciones de la FAO, una pérdida bruta de 165 mil hectáreas de bosques y una recuperación de 38 mil mil hectáreas -35 mil natural y 3 mil inducida-, lo que arrojaría una pérdida neta de 127 mil hectáreas.

La tasa anual de cambio de la superficie forestal de México se redujo de menos 0.35 por ciento en en el periodo 1990-2000 a menos 0.19 por ciento en el periodo 2015-2025.

En tanto, la superficie de bosques correspondiente a áreas naturales protegidas pasó de 7.4 millones de hectáreas en el año 2000 a 9.1 millones en 2025.

En el caso de los manglares, la FAO estima un incremento de 7 mil hectáreas, para llegar a 946 mil este año. México es el quinto país del mundo con mayor superficie de manglares.

Al presentar la FRA 2025, el organismo de las Naciones Unidas destacó que la tasa de deforestación ha disminuido en todas las regiones del mundo durante la última década.

“Además de la reducción de las tasas de deforestación en todas las regiones del mundo, el informe destaca otros avances positivos: más de la mitad de los bosques del mundo cuentan ahora con planes de manejo a largo plazo, y una quinta parte se encuentra dentro de áreas protegidas establecidas por ley”, apuntó.

Sin embargo, remarcó, la tasa actual de deforestación -10.9 millones de hectáreas por año en 2015-2025- sigue siendo alta.

Temas


Medio Ambiente

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida