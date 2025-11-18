Pierden las 32 entidades federativas 613 mmdp

    Pierden las 32 entidades federativas 613 mmdp
    A partir de 2019, de acuerdo a un análisis de la bancada del PRI, las 32 entidades federativas del país dejaron de recibir más de 613 mil millones de pesos anuales en programas tales como salud y educación. Foto: Reforma

Esto se debe a la eliminación de 219 programas de subsidios y de inversión, lo que implicó una reducción en los recursos que reciben estados y municipios

CIUDAD DE MÉXICO- Las 32 entidades federativas del país dejaron de recibir a partir de 2019, más de 613 mil millones de pesos anuales en programas de infraestructura, salud, seguridad pública y educación, de acuerdo con un análisis de la bancada del PRI.

El rediseño del Presupuesto de Egresos de la Federación impulsado por el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, señala, implicó la eliminación de 219 programas de subsidios y de inversión, lo que implicó una reducción en los recursos que reciben estados y municipios.

Según el estudio, se trata de programas por 613 mil 216 millones de pesos anuales que en los últimos seis años han dejado de recibir los estados, de los cuales más de 63 por ciento se concentran en programas de salud, infraestructura y bienestar.

El documento detalla que los estados y los municipios dejaron de recibir más de 250 mil millones de pesos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por la desaparición de 25 programas, como el de Fortalecimiento a la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo Metropolitano y el Fondo para la Infraestructura Productiva.

Dejarán de recibir también 83 mil 234 millones por la eliminación de 15 programas en materia de salud, como Seguro Popular, Seguro México Silgo XXI y el Programa de Atención Médica.

Se eliminaron también 10 programas de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 72 mil 203 millones de pesos, mientras que, en materia de bienestar, la reducción fue de 66 mil 271 millones, como resultado de la desaparición de 19 programas.

En Educación Pública desaparecieron 23 programas por 42 mil 706 millones de pesos, entre ellos Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Alfabetización Digital y el Programa de Apoyos a la Cultura, en tanto que en Agricultura y Desarrollo Social se extinguieron 23 programas, por 19 mil 614 millones de pesos, y 28 en materia de medio ambiente, por 18 mil 896 millones de pesos.

$!Estos son los recursos que estados y municipios dejaron de recibir desde 2019.
Estos son los recursos que estados y municipios dejaron de recibir desde 2019. Infografía: Reforma

En materia de gobernación se eliminaron 10 programas por más de 13 mil 509 millones, entre ellos, subsidios a entidades y municipios en materia de seguridad pública, el Programa Nacional de Prevención y los recursos para proyectos de infraestructura en materia de seguridad pública.

Los estados y los municipios han dejado de recibir recursos por la eliminación también del Fondo Nacional Emprendedor, el Programa de Apoyo a la Economía Social, del Programa de Apoyo a la Productividad Indígena, de Productividad de Infraestructura indígena y el Programa de Educación Indígena, así como del Programa para el Desarrollo Turístico Sustentable, el Programa de Pueblos Mágicos y de Proyectos de Infraestructura en Turismo.

En total, señala el análisis, en el pasado se eliminaron 219 programas de subsidio e inversión para estados y municipios, de los cuales 84 era de subsidios, 44 de inversión y 91 contaban con reglas de operación.

Por Martha Martínez, Agencia Reforma.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

