Pierden las 32 entidades federativas 613 mmdp

CIUDAD DE MÉXICO- Las 32 entidades federativas del país dejaron de recibir a partir de 2019, más de 613 mil millones de pesos anuales en programas de infraestructura, salud, seguridad pública y educación, de acuerdo con un análisis de la bancada del PRI.

El rediseño del Presupuesto de Egresos de la Federación impulsado por el Gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, señala, implicó la eliminación de 219 programas de subsidios y de inversión, lo que implicó una reducción en los recursos que reciben estados y municipios.

Según el estudio, se trata de programas por 613 mil 216 millones de pesos anuales que en los últimos seis años han dejado de recibir los estados, de los cuales más de 63 por ciento se concentran en programas de salud, infraestructura y bienestar.

El documento detalla que los estados y los municipios dejaron de recibir más de 250 mil millones de pesos del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por la desaparición de 25 programas, como el de Fortalecimiento a la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo Metropolitano y el Fondo para la Infraestructura Productiva.

Dejarán de recibir también 83 mil 234 millones por la eliminación de 15 programas en materia de salud, como Seguro Popular, Seguro México Silgo XXI y el Programa de Atención Médica.

Se eliminaron también 10 programas de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por 72 mil 203 millones de pesos, mientras que, en materia de bienestar, la reducción fue de 66 mil 271 millones, como resultado de la desaparición de 19 programas.

En Educación Pública desaparecieron 23 programas por 42 mil 706 millones de pesos, entre ellos Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Alfabetización Digital y el Programa de Apoyos a la Cultura, en tanto que en Agricultura y Desarrollo Social se extinguieron 23 programas, por 19 mil 614 millones de pesos, y 28 en materia de medio ambiente, por 18 mil 896 millones de pesos.