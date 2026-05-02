Reportan gran incendio en parador turístico Halachó, Yucatán
Como medida cautelar, elementos de seguridad y de bomberos cerraron la carretera Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 100
El 2 de mayo se reportó un incendio de gran magnitud en una palapa turística de Halachó, Yucatán. El incidente ha tomado la atención viral en la plataforma de X por las imágenes del fuego sobre el inmueble.
Según las investigaciones preliminares del incendio, el fuego se generó en el interior de la palapa en el parador turístico de la comunidad.
Hasta el momento, elementos de emergencia no han notificado sobre posibles lesionados o víctimas del incendio. Sin embargo, testigos en la zona han denunciado que las afectaciones se verán reflejadas en las pérdidas de piezas materiales.
El incendio provocó el cierre temporal de la carretera Mérida-Campeche. Elementos de Bomberos buscan apagar las llamas del incendio y que las brasas no se esparzan a otros inmuebles en la zona.