Reportan gran incendio en parador turístico Halachó, Yucatán

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    Reportan gran incendio en parador turístico Halachó, Yucatán
    Incendio en el parador turístico Halachó, Yucatán Vanguardia

Como medida cautelar, elementos de seguridad y de bomberos cerraron la carretera Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 100

El 2 de mayo se reportó un incendio de gran magnitud en una palapa turística de Halachó, Yucatán. El incidente ha tomado la atención viral en la plataforma de X por las imágenes del fuego sobre el inmueble.

Según las investigaciones preliminares del incendio, el fuego se generó en el interior de la palapa en el parador turístico de la comunidad.

Hasta el momento, elementos de emergencia no han notificado sobre posibles lesionados o víctimas del incendio. Sin embargo, testigos en la zona han denunciado que las afectaciones se verán reflejadas en las pérdidas de piezas materiales.

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El incendio provocó el cierre temporal de la carretera Mérida-Campeche. Elementos de Bomberos buscan apagar las llamas del incendio y que las brasas no se esparzan a otros inmuebles en la zona.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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