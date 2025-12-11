Sin sanciones, automovilistas siguen usando ciclovías como carriles en Saltillo

Los videos difundidos en redes sociales —y documentados por VANGUARDIA— muestran un mismo patrón en distintos puntos de Saltillo: vehículos que utilizan la ciclovía de Fundadores y Venustiano Carranza como carril de rebase, incluso para cruzar con el semáforo en rojo. Para colectivos ciudadanos, estas escenas no solo exhiben conductas de riesgo, sino un problema más profundo: la ausencia de aplicación del Reglamento de Tránsito y el desconocimiento del derecho humano a la movilidad.

Marco Hernández, integrante de Transporte Digno Saltillo, señaló que el respeto a la infraestructura comienza por entender que la movilidad no se rige por la ley del más fuerte. “Tu derecho termina donde comienza el del otro”, dijo. “Los carriles son para automovilistas; las ciclovías, para bicicletas y todo vehículo de impulso humano; las banquetas, para peatones. Si cada quien toma lo que no le corresponde, no hay convivencia posible”.

Para el activista, la invasión de la ciclovía no se explica por falta de reglamento, sino por la falta de sanciones. “Tenemos una ley que no es aplicada”, afirmó. “El carrocentrismo se impone porque saben que su indolencia no tiene castigo. Usan la ciclovía como un carril más y se pasan el rojo porque no hay cámaras, no hay oficiales y, cuando hay infracciones, muchas se cancelan o se dan con descuento”.

Hernández añadió que los descuentos o perdones en reincidencias funcionan como un incentivo inverso. “Si cometes una infracción, que te la apliquen. A lo mucho, la primera vez podría haber una consideración, pero no puede haber descuentos eternos. Así no se corrige nada”, aseguró.

También cuestionó la forma en que las autoridades interpretan la movilidad. Mientras el discurso oficial la asocia con agilizar el tráfico, Hernández enfatizó que el derecho humano a la movilidad se mide en seguridad y accesibilidad, no en velocidad. “La movilidad no es ir más rápido”, dijo. “Implica salir de tu origen cuando lo decidas, llegar a tu destino con eficiencia, seguridad, inclusión y accesibilidad, y volver a tu casa de la misma manera. Eso es movilidad”.

La falta de respeto a esta visión se nota en puntos como Fundadores, a la altura de Ciudad Judicial y la Auditoría Superior del Estado, donde la ciclovía se convierte en la práctica en un carril para autos. A esto se suman banquetas de apenas metro y medio en zonas donde deberían medir al menos tres o cuatro metros. Para el colectivo, estos ejemplos contradicen la idea de que Saltillo es una ciudad segura para todas las personas.

“No es posible decir que es una ciudad segura si no podemos lograr que se respete un simple reglamento de tránsito”, señaló Hernández. “Si no se respeta la vía que le corresponde a cada quien, tampoco podemos hablar de respeto a los derechos”.

El activista hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a las autoridades: a los automovilistas, a dejar de “aventar el carro” y asumir que la infraestructura no es opcional; a la administración municipal, a aplicar el reglamento “con estricto derecho”, sin autoritarismos pero sin simulación. “Si no hay consecuencias, nada cambia”, concluyó.