Plan Michoacán redujo 30% los homicidios dolosos en el estado, afirma Gobierno de Sheinbaum

El informe detalló que, al comparar diciembre de 2024 con octubre de 2025, el promedio de asesinatos diarios pasó de 3.48 a 2.45. Esta cifra no es menor, pues coloca al año 2025 con el promedio de incidencia delictiva más bajo de los últimos diez años, superando incluso las métricas de periodos anteriores donde la violencia parecía incontenible. Para la administración actual, estos números no son solo estadísticas, sino el reflejo de una estrategia nacional de seguridad que prioriza la inteligencia y el despliegue territorial por encima de la confrontación directa sin planeación.

La radiografía de la seguridad en México parece estar encontrando un punto de inflexión en el Occidente. Este viernes, durante la emblemática conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum , la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco , presentó datos que invitan a un análisis profundo sobre la eficacia de la intervención federal. Según las cifras oficiales, el Plan Michoacán ha logrado una disminución del 30% en los homicidios dolosos dentro de la entidad, un avance que marca una tendencia a la baja tras una década de desafíos constantes en materia de violencia.

Más allá del homicidio, los delitos de alto impacto también mostraron una ligera pero constante mejoría. De 2024 a 2025, se registró una reducción del 4%, bajando de 18.8 a 18.1 delitos diarios en promedio. Esta evolución sugiere que, aunque el camino hacia la paz total es largo, el engranaje institucional está comenzando a girar con mayor fluidez. El enfoque ahora se centra en mantener esta inercia y fortalecer los mecanismos que impiden el resurgimiento de las células delictivas en municipios clave.

ESTRATEGIA CONJUNTA Y RESULTADOS TANGIBLES EN EL ESTADO

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue enfático al señalar que estos logros son fruto de una “coordinación quirúrgica”. No se trata solo de patrullajes preventivos, sino de un trabajo alineado entre la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías tanto federal como estatal. Esta suma de esfuerzos ha permitido debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales, capturando a objetivos que durante años se consideraron intocables en las regiones de Tierra Caliente y la zona purépecha.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026, los resultados operativos son masivos: se han detenido a 1,218 personas vinculadas a delitos graves. El arsenal decomisado es igualmente impactante, con 1,137 armas de fuego y más de 144 mil cartuchos fuera de las calles. Además, el golpe al narcotráfico se tradujo en el aseguramiento de 25 toneladas de droga y el desmantelamiento de 18 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas, cortando de tajo una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado.

Harfuch reconoció que, aunque los números son positivos, la instrucción de la doctora Claudia Sheinbaum es no bajar la guardia. La estrategia ha evolucionado para incluir el uso de recursos tecnológicos de vanguardia y unidades especializadas en combatir delitos específicos que asfixian la economía local. El objetivo es claro: alcanzar los estándares de tranquilidad que la ciudadanía michoacana ha demandado por años, reforzando la presencia del Estado en los rincones donde antes solo imperaba la ley del más fuerte.

GOLPE AL CORAZÓN DE LA EXTORSIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Uno de los pilares más innovadores del plan es la lucha frontal contra la extorsión, un delito que ha golpeado históricamente a los productores de limón y aguacate. Desde que se implementó la estrategia específica el 6 de julio de 2025, este delito ha caído un 13.8%. Gracias al fortalecimiento del número 089 y a la atención de más de 2,800 denuncias, se han desarticulado siete bandas delictivas y detenido a 118 personas, de las cuales 60 eran consideradas objetivos prioritarios por su alto nivel de peligrosidad y liderazgo regional.

En el despliegue más reciente, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, las autoridades capturaron a figuras clave como Gerardo “N” y Cirilo “N”, alias “El Capi”, señalados como los principales responsables de cobrar cuotas a los sectores cítricos. También se logró la detención de Jhon Mario “N”, apodado “Llanero”, quien operaba en Apatzingán mediante el reclutamiento forzado y la extorsión sistemática. Estas capturas no solo desmantelan células, sino que devuelven la confianza a los productores para continuar con sus actividades productivas sin el yugo de la criminalidad.

Finalmente, la protección de los huertos y empacadoras se ha vuelto una tarea permanente para la Guardia Nacional, que realiza patrullajes constantes para blindar la industria del “oro verde” y los cítricos. Con la inhabilitación de 26 campamentos delictivos y 50 tomas clandestinas, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia demuestra que la recuperación del territorio es posible cuando existe voluntad política y una ejecución técnica precisa. El desafío ahora es la sostenibilidad de estos resultados en el largo plazo para transformar la realidad de Michoacán.

DATOS CURIOSOS

· El Plan Michoacán incluye un protocolo homologado de atención telefónica especializado para operadores del 089 en el estado.

· Se han asegurado más de 200 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo en operativos recientes.

· Las autoridades han logrado recuperar más de 340 vehículos con reporte de robo o utilizados en actos ilícitos en apenas dos meses.

· El despliegue incluye la vigilancia permanente en municipios clave como Buenavista, Pátzcuaro y Morelia.